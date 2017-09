Otros 3.600 exámenes en el aire

0

La Voz de Galicia S. acosta

Redacción / La Voz 05/09/2017 05:00 h

Llega septiembre y también regresan los viejos fantasmas de hace dos meses para alumnos y autoescuelas. A la incertidumbre de si habrá o no exámenes se une el problema de las listas de espera, que cada vez son más largas. El conflicto tiene visos de durar todo el mes. Si la DGT y los examinadores no llegan a un acuerdo así será. Esto supone que se quedarán sin realizar 3.600 exámenes prácticos de conducir en Galicia. Es decir, 3.600 alumnos que no podrán obtener el permiso de conducir.

¿Qué supone cada día de huelga en Galicia?

Que no se lleven a cabo unos 300 exámenes al día en la comunidad. Eso supone 900 a la semana si se cumplen los paros programados para los lunes, martes y miércoles del mes, y 3.600 hasta el 30 de septiembre. Además del colapso del sistema y de generar listas de espera, también supone importantes pérdidas para las autoescuelas, que ya hablan de más de 80 millones de euros en todo el territorio español si se llevan a cabo todos los paros de septiembre.

¿Qué es lo que reclaman los examinadores?

Piden una subida de sueldo de 250 euros al mes mediante un complemento específico que reconozca las singularidades de su puesto de trabajo, entre ellas que se pasan la jornada dentro de un coche de autoescuela expuestos a frenazos, maniobras bruscas y accidentes. Además, corren el riesgo de sufrir insultos y agresiones cuando comunican un suspenso, ya que tienen que hacerlo en plena calle tras realizar el examen. También aseguran que llevan desde el 2008 esperando por esta subida salarial que se les había prometido y que fue ratificada en el 2015.

¿Qué dice la DGT?

Que no tiene competencias para llevar a cabo esta subida. Según indican, el propio director general de Tráfico, Gregorio Serrano, «ha defendido ante el órgano competente, el Ministerio de Hacienda, los argumentos de los examinadores en numerosas ocasiones, obteniendo por respuesta, por parte de dicho ministerio, que no se pueden aprobar subidas salariales al margen del resto de los funcionarios del Estado, que también aspiran a dichos aumentos retributivas».

¿No ha habido ningún intento de acuerdo?

La única propuesta lanzada por la DGT no convenció a los huelguistas, que consideran la subida salarial «imprescindible para desconvocar la huelga». La DGT anunció a principios de julio la convocatoria de 500 plazas de examinadores antes de que finalice el año, y también la creación de la especialidad laboral de examinadores, adscrita al Ministerio del Interior, dentro del subgrupo C1 de funcionarios del Estado.

¿En qué situación se encuentran ambas partes?

Los examinadores están decididos a seguir con la huelga durante todo el mes de septiembre a la espera de que la DGT, o el ministerio competente, les haga una oferta salarial acorde a sus reivindicaciones. Creen que la pelota está en el tejado de la DGT y que debe ser el órgano dependiente del Ministerio de Interior o, en su defecto, Hacienda el que proponga alguna oferta al colectivo. Mientras, la DGT aseguró hace unas semanas que ya Hacienda le comunicó que no puede aprobar subidas salariales y se mostró «dispuesta a tratar cuantos temas consideren oportunos en cuantas ocasiones estimen convenientes», pero tras el fracaso del pasado 22 de agosto todavía no hay convocada fecha para otro encuentro entre los examinadores y la DGT.

¿Cómo afecta esta huelga a autoescuelas y alumnos?

Las autoescuelas anuncian pérdidas millonarias por la huelga de los examinadores, al tener que concentrar en solo dos días a la semana los exámenes programados para cinco jornadas. Además, aseguran que provoca que muchos alumnos no se matriculen al no tener claro si van a poder examinarse. Por otro lado, los alumnos dejan de hacer prácticas, al no saber si se podrán examinar, y los que ya las tienen hechas tendrán que hacer más de refuerzo mientras no puedan presentarse al examen.

