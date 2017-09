La Xunta califica de «síntoma bo» que haya cada vez más viviendas turísticas

0

La Voz de Galicia Tamara Montero

santiago / la voz 04/09/2017 05:00 h

Aún no había llegado la hora del vermú y a los pies de la Berenguela ya se había formado la gran cola que ha sido la tónica de este verano en Santiago: la de las esperas para entrar en la catedral. A pocos metros, Xunta y Concello valoraban el impacto turístico de este verano. Ambos análisis atestiguaban lo que ocurría a en la otra plaza: que cada vez llegan más visitantes a Galicia. Es en lo único que han coincidido. Porque, mientras la directora xeral de Turismo, Nava Castro, calificaba de «síntoma bo» que el alquiler se entienda «como vivenda de uso turístico e non só para estudantes», la edila compostelana Marta Lois hablaba de que la burbuja de los pisos para turistas «está poñendo en perigo a capacidade de cargo do casco histórico». Y eso, la sobrecarga de la zona monumental, preocupa especialmente al Concello, que ya trabaja en una diagnosis de un fenómeno del que todavía no se conoce bien su alcance. La directora xeral de Turismo cree que, al final, el mercado «poñerá todo no seu sitio» y que convivirán ambas ofertas: en invierno más centrada en alquileres de larga estancia, y en verano para viajeros.

Lo avisan los promotores inmobiliarios. La oferta de viviendas turísticas no deja de engordar, mientras que la de alquileres de larga estancia empieza a estar escuchimizada. «Creo que temos que esperar», decía Nava Castro ayer en el Obradoiro. Esperar para hablar de problemas en lo que a alquileres se refiere. La responsable de Turismo cree que es bueno que se compatibilicen usos, y que en las épocas de mayor tirón turístico el parque de alquiler «tamén se utilice desta maneira para ter maior número de turistas na autonomía». Crece la bolsa y con ella, los precios. «Os incrementos de prezo para o sector son bos, porque é rendibilidade», afirmaba Castro. Marta Lois mira a través de otro cristal. El de combatir, con medidas y con control, que los cascos históricos se conviertan en «pequenos ou grandes parques temáticos» a través de un proceso que hace languidecer la vida en estas zonas hasta hacerla desaparecer: aumenta los precios, modifica los usos del comercio de proximidad y lleva a que cada vez sea más difícil vivir en el casco histórico. «Hai que combater para que iso non aconteza en ningún momento en Santiago».

Nava Castro avanza que este verano ha dejado otro récord de visitas en Galicia

Cinco millones de pernoctaciones y un número de turistas superior al del año pasado. Es decir, el turismo en Galicia bate un nuevo récord este verano. Y ese incremento ha permitido también subir precios en las plazas hoteleras, lo que «facilita que o sector estea contento e que mellore a calidade», uno de los aspectos a los que más importancia da Turismo de Galicia. Lo explicaba Nava Castro durante una visita a la exhibición de alfombras florales que había ayer en la plaza del Obradoiro, en la que el fluir de turistas y peregrinos era constante.

Hasta julio llegaron 2,7 millones de viajeros, el equivalente a la población de Galicia Y aunque los datos del mes de agosto se cierran definitivamente en septiembre, cuando realmente toca hacer balance, la directora xeral explicó que presentarán un informe provisional ante el Consello da Xunta. Un informe que ratificará que las visitas a la comunidad no paran de crecer. De hecho, hace solo unos días que Turismo de Galicia cifraba en 2,7 millones el número de viajeros que han pasado por la comunidad en los siete primeros meses del año. Es prácticamente el equivalente al total de la población de la comunidad gallega, que según INE era en el 2016 de 2.718.525 personas.

«Taxas elevadas»

Ese es otro de los puntos en los que coinciden la Administración autonómica y la compostelana. La edila de Turismo de Santiago, Marta Lois, también dice que hay que aguardar a finales de septiembre -un mes en el que todavía se reciben muchos visitantes-, pero que «durante estes tres meses tanto a ocupación como o número de visitantes teñen taxas elevadas». Pedía la concejala una reflexión responsable. «Hai determinados espazos que sofren durante esta temporada unha notable saturación», por lo que Marta Lois apeló a la «responsabilidade de xestionar os fluxos turísticos» más allá de la «autocompracencia co elevado número de persoas que nos visitan».

Solo en el mes de agosto, a Compostela llegaron 57.679 peregrinos. Son las estadísticas de la Oficina del Peregrino compostelana. Las cifras son ya parejas a las de un año santo. En el 2010 -el último año jacobeo- por la oficina pasaron 61.542 caminantes.

La catedral, cercada de nuevo por las colas

La tradición dictaba hasta hace unos años que a la catedral se accedía por la plaza de la Quintana tan solo en año santo. Pero, desde el pasado 12 de agosto, el Cabildo mantiene abierta la conocida como puerta de los Abades para intentar aliviar la presión turística a la que está sometido el templo. Ayer, esta medida extraordinaria -que tiene un precedente en agosto del 2013- seguía vigente. El acceso por la puerta de los Abades tan solo permite abrazar al Apóstol y visitar su sepulcro.