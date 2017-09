Setenta concellos dan la vuelta a su saldo migratorio y frenan la fuga de vecinos

0

La Voz de Galicia c. Punzón

vigo / la voz 03/09/2017 05:00 h

Galicia ha frenado la sangría de la emigración. En el 2016 se afincaron en la comunidad más personas que las que se fueron de ella, rompiendo una dinámica de pérdida de población por la vía migratoria que se mantenía desde el 2013.

El cambio de tendencia permitió el año pasado sumar 3.025 nuevos residentes, y con ello cambiar el saldo migratorio de 70 ayuntamientos, cuyos censos estaban menguando por la marcha de parte de sus vecinos, evolución demográfica aparte. En total son 133 los municipios a los que ahora llegan más personas que las que emigran, y en conjunto atraen más población que la que se marcha en los otros 181 que aún consignan más salidas que entradas.

Han variado de manera positiva su saldo migratorio localidades como Boiro, Betanzos, Noia, Teo, Barreiros, Allariz, O Grove, Vilagarcía o Baiona. Y lo lograron mantener en el último año todas las ciudades excepto Ferrol y Narón. La ciudad departamental consiguió, eso sí, reducir su saldo negativo de 454 emigrantes más que inmigrantes a 280, mientras que la recuperación fue algo menos notable en Narón, al bajar tan solo de -119 a -106.

Pese a mantener un balance positivo a su favor, en A Coruña (559) y Lugo (108) ha menguado en el último año en los dos casos, mientras crece en el resto de las urbes: Vigo (1.001), Santiago (524), Pontevedra (303) y Ourense (287).

La variación en el saldo migratorio no sigue en esta ocasión un patrón estable, pues no evoluciona de la misma manera en el ámbito urbano ni en las localidades de la costa, como tampoco en el interior.

Cangas sufre ahora una bajada en su censo a causa de las migraciones, y sin embargo el concello limítrofe de Moaña registra un repunte que le permite ganar casi medio centenar de vecinos. Crece O Grove y cae Sanxenxo; se desploma O Barco y mantiene un balance positivo Vilamartín de Valdeorras, o Boiro capta más vecinos que los que se van y Rianxo, en cambio, los pierde.

Destaca el caso de Marín como la localidad que más habitantes han abandonado, después de Ferrol, tanto para recalar en otra comunidad como para dirigirse hacia el extranjero. El año pasado su saldo fue de -215 personas, y el anterior ya había bajado en otras 131.

Monforte, Barbadás, Sarria, Brión, Ames, Sada, Oleiros, Culleredo, Cambre y Arteixo son los mayores polos de captación, incluso superando a enclaves urbanos como Lugo y Vilagarcía.

El saldo positivo de la comunidad se asienta en todo caso en la relación con el extranjero, de donde han llegado 4.949 nuevos vecinos, mientras que con el resto de España Galicia sigue siendo aportadora de emigración al irse a otras autonomías 1.924 residentes más que los que llegaron de ellas, siendo la provincia de Pontevedra la peor parada.

«Volverei, pero aínda non sei cando nin como. Francia é un estado transitorio»

andrea presedo

Jorge Barbazán vivió toda su vida en Galicia, pero hace dos años decidió lanzarse a la aventura de irse al extranjero. Sin embargo, al contrario que muchos otros que tuvieron que emigrar, Jorge no lo hizo por falta de trabajo, sino para terminar sus estudios de Biología. «Fixen a carreira e a tese en Santiago. Marchei fóra para facer o posdoutoramento», explica. Este joven biólogo investiga el cáncer en el prestigioso Instituto Curie, en París. «A elección do país foi un pouco aleatoria, pero o certo é que durante a tese xa fixera unha pequena estancia no Curie. Ten renome e iso ábreche moitas portas profesionalmente», justifica.

Está contento, aunque reconoce que hay muchas cosas que echa de menos, como «a cultura galega, porque eu sempre tocaba música tradicional, e, como non, a comida. Aquí case non se come peixe», comenta.

Natural de Brión, dice que lo que más le llamó la atención a su llegada a París fue «o cambio de tamaño da cidade. Imaxina o que é pasar dunha aldeíña a unha capital cos seus dous millóns de habitantes». Jorge destaca el cambio de ritmo de vida que se ve en París con respecto al que se puede observar en Santiago de Compostela: «Aquí a xente vai sempre apurada. Hai moito coche, moito abafo para todo. Bótase de menos a tranquilidade de pasear por Santiago».

Las cosas no están fáciles para los científicos en España. «Gustaríame volver a España e facer ciencia, aínda que sei que iso é complicado. Necesítase máis inversión e non é porque en España non haxa centros de investigación bos, que os hai, pero aínda queda moito que facer. Nese sentido, España está moito peor que Francia», explica.

Ante la pregunta de si volverá a Galicia, no se lo piensa dos veces: «Volverei, si. Pero aínda non sei nin cando nin como. Francia é un estado transitorio, non me propoño quedar aquí para sempre». Con todo, Jorge no se arrepiente de haber marchado. Es más, dice que lo volvería a hacer, porque, entre otras cosas, «aprendes a ser unha persoa moito máis respectuosa».

«Al final era o volverme o quedarme sin el chico. Vine a Fisterra y monté un negocio»

a. presedo

Durante siete años, York (Inglaterra) fue la casa de Alexia Benlloch, una joven que emigró cuando tan solo tenía 20 años. Se fue en busca de trabajo porque en España no encontraba nada y, de paso, a mejorar su nivel de inglés. Sus días en Inglaterra eran largos e intensos: «Me levantaba a las siete y media de la mañana y no volvía a casa hasta las doce de la noche. Por las mañanas trabajaba en un coffee shop y por las tardes iba a la universidad a estudiar inglés».

Como todo gallego emigrado, lo que más echaba de menos era la cocina porque, dice, «era todo comida rápida, como el ritmo de vida que se lleva por allí. La gente come muchas veces en los parques porque no les da apenas tiempo para la hora de la comida en el trabajo». Pero también notaba mucho el hecho de que hubiese menos horas de luz: «Allí se hacía de noche a las tres de la tarde».

Mientras estaba en York emigrada, empezó una relación con un chico en Galicia. Ese fue el punto de inflexión para volver a tierras gallegas: «Al final era o volverme o quedarme sin el chico. Vine a Fisterra y monté un negocio». Y es que nunca se había planteado quedarse allí para siempre. «Es más, si no hubiera sido por mi novio, habría buscado otro motivo para volverme a Galicia», reconoce.

Alexia Benlloch es ahora la dueña del albergue para peregrinos Cabo da Vila en Fisterra, en donde dice que le va muy bien. «Haber estado fuera me permitió mejorar el idioma y la verdad es que el inglés me está viniendo genial para el trabajo que tengo ahora. En un día se pueden juntar aquí hasta quince nacionalidades diferentes», comenta.

«Aprender a estar fuera de casa es una experiencia muy bonita», afirma, y añade que, si algún día tiene hijos, no dudará en mandarlos fuera una temporada, porque «creces y maduras como persona». Alexia fue feliz tanto en Inglaterra como ahora en Fisterra, porque, dice, «son etapas muy diferentes. Cuando me fui era más joven, aún me estaba formando. Esta época es más estable pero yo era feliz en los dos sitios».