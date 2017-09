Ourense y Pontevedra, las provincias más castigadas por las restricciones de agua

0

Ourense y Pontevedra son las provincias más afectadas por los efectos de la sequía y las restricciones de agua. El prolongado déficit de lluvia, las elevadas temperaturas y el aumento del consumo dejan también al descubierto sistemas de abastecimiento deficitarios que se nutren de manantiales o cabeceras de ríos y donde ayuntamientos y comunidades de aguas se han visto obligados en las últimas semanas a realizar restricciones y a llenar sus depósitos con camiones cisternas.

Los problemas de abastecimiento se extienden por muchos núcleos de la provincia ourensana. Algunos concellos ya dieron la voz de alarma a principios del verano, como el alcalde de A Rúa de Valdeorras, Luis Fernández Gudiña, que explica que los picos de consumo provocados por el retorno vacacional de emigrantes dejaron los depósitos sin capacidad para abastecer a la población y dejaron las captaciones de arroyos y pequeños ríos poco operativas. Ahora que ha llegado septiembre y que los emigrantes han regresado a sus países de residencia, el problema es otro: la vendimia. Fernández Gudiña apunta que septiembre también es un mes de alto consumo porque las tareas de la vendimia suponen usar mucha agua. El alcalde de Maside, Celso Fernández, pone el foco en usos poco adecuados, como el riego de jardines, el llenado de piscinas o incluso el lavado de vehículos. Este ayuntamiento ourensano abastece con la red municipal todos los núcleos de su territorio (68) y toma dos tercios del agua que necesita del Barbantiño, «que está nas últimas, practicamente seco», y el resto del Arenteiro, compartido con O Carballiño, donde también miran con preocupación el cauce. «Está que dá pena, é como hai un par de anos», explica la concejala de Medio Ambiente, Erika Paz. Todavía no ha sido necesario recurrir a los cortes, aunque el Concello ya ha enviado agua en cisternas a algún núcleo con el depósito agonizante, como el de Pol de Piteira. En Cea, por ejemplo, han optado ya por cortar el suministro por la noche para dar tiempo a recuperarse al depósito que se nutre del hoy reducido caudal del río Silvaboa.

Lo peor, en manantiales

Pero son los depósitos y captaciones de pequeños arroyos o manantiales de algunos pequeños núcleos gestionados por vecinos los que peor lo están pasando. Un ejemplo es el territorio de Carballeda de Avia, donde cinco parroquias han pedido ayuda al Ayuntamiento.

La situación también es difícil en Ribadavia. A la sequía se une en este municipio la carencia estructural. La villa y los núcleos se nutren del arroyo Maquiáns, que está sufriendo los efectos del déficit de lluvia, pero hace ya tiempo que se sabe que no tiene capacidad para garantizar la demanda en la capital de O Ribeiro. Y en Vilardevós, después de los cortes de hace unos días, el alcalde, Manuel Cardoso, no descarta tener que cerrar el depósito de la traída de noche si no llueve.

Ya en la provincia de Pontevedra, unas mil viviendas del rural de Redondela siguen con restricciones. La situación más grave es la de Quintela. Hay casas que se encuentran por encima de los depósitos y el bombeo resulta insuficiente para alcanzar las últimas viviendas. «Damos el agua un día sí y otro no, esperando que se recuperen algo los manantiales», explicó Javier Sánchez, miembro de la comunidad de aguas de Quintela.

Mientras, en Portas han logrado resolver el problema ampliando la captación: «Tivemos que meternos máis abaixo, case un metro e medio en vertical, e chegamos ao fondo do río. Agora temos as bombas traballando ao 100 %», dijo el alcalde, Víctor Estévez. Mientras, Barro seguía hace unos días con cortes nocturnos a pesar de las cisternas que envía Pontevedra y se instalarán contadores en viviendas unifamiliares para frenar el consumo. En Vilaboa todavía queda algún problema en la parroquia de Pousada. En Ponte Caldelas han tenido que realizar cortes nocturnos en algunas zonas gestionadas por traídas vecinales y en Marín el depósito municipal de Cadrelo se quedó sin agua al secarse los manantiales de los que se surte y hubo que recurrir a cisternas.

En Marea insta a elaborar un plan de mejora de la red de distribución del agua

El grupo parlamentario En Marea acusa a la Xunta de no llevar a cabo actuación alguna para evitar la sequía que amenaza a la comunidad desde el pasado mes de enero y dice que el gobierno autonómico se limita a «mirar ao ceo a ver que pasa», y que el siguiente paso será «a danza da choiva».

Creen los diputados Luís Villares y Marcos Cal que esto se debe, en parte, a que hasta hace poco nunca hubo problemas de agua en Galicia por el déficit de precipitaciones, pero que ahora la situación es diferente, tal y como alertó la Axencia Europea de Medio Ambiente, que en un informe alertaba ya sobre las consecuencias que el cambio climático iba a tener en Galicia, con un incremento del nivel del mar, la subida de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones.

Pero, según En Marea, no solo no se tomaron medidas sino que Galicia y Asturias son las comunidades «que presentan as peores taxas de eficiencia da rede de subministro de auga de España», con la pérdida, en algunos casos, de la mitad del suministro por fugas en su conducción.

Por todo ello, En Marea presentó una proposición no de ley en el Parlamento de Galicia en la que insta a la Xunta a establecer un plan de mejora de la red de distribución de agua en colaboración con los concellos y con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Propone que se renueven las redes y los contadores de agua, que se establezcan mecanismos de control de fugas, que se reduzca el consumo no registrado y que se establezcan sistema de supervisión de la red, además de campañas de concienciación.

En los municipios lucenses de Pol, Meira, Xermade y Vilalba también hay problemas

En el municipio lucense de Pol han aumentado los problemas en las últimas semanas. Barrios de la parroquia de Silva empiezan a padecer problemas porque la capacidad de la red pública de abastecimiento se vuelve insuficiente. Esos contratiempos se unen a los de otras parroquias -unas 40 casas del municipio- que reciben agua del Concello a través de cisternas. En Meira también han aparecido problemas de suministro en algunos barrios, aunque hace semanas el Concello ya publicó anuncios pidiendo un consumo responsable. En el caso de Xermade, en las últimas semanas se han incorporado nuevos pozos a la red pública. Mientras que en Vilalba el Concello lleva agua a algunas viviendas de distintas parroquias al haber descendido las reservas de sus pozos.

La cara opuesta se da en la provincia de A Coruña. En la Costa da Morte hay normalidad, aunque el Concello de Carballo recomienda precaución en el consumo. Tan solo se ha utilizado de forma ocasional la cisterna de Protección Civil para un par de explotaciones ganaderas. En Santiago no hay problemas de suministro, aunque sí restricciones para regar parques y jardines. En la comarca de Ferrol hay temor por el nivel de pozos y manantiales. Y en e A Coruña tampoco hay problemas. El embalse de Cecebre, que abastece a la ciudad, está al 65 % y mientras no llegue al 50 % no habrá medidas específicas. Las principales ciudades gallegas han limitado los baldeos. En el caso de Vigo también se corta el agua en fuentes.