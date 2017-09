Ana Pontón, directora de cine

0

La Voz de Galicia susana luaña

santiago / la voz 02/09/2017 05:00 h

Tiene fama de buena oradora y está acostumbrada a ser el objetivo de las cámaras, pero la portavoz nacional del BNG nunca hasta la fecha había tenido experiencia alguna con las artes audiovisuales ni se había enfrentado a un objetivo al margen de su actividad política. Lo hará este fin de semana, ya que participará en el Concello de San Sadurniño en la grabación de un corto en colaboración con el colectivo Chanfaina Lab, que desde hace unos años promociona el audiovisual gallego a través de una experiencia municipal que nació con el proyecto Fálame de San Sadurniño, que promueve entre los vecinos el uso de nuevas tecnologías, pero que ya es un referente reconocido incluso a nivel europeo.

Ana Pontón será directora de cine por dos días, aunque ella se enfrenta a este nuevo reto con modestia: «É un atrevemento porque eu respecto moitísimo aos profesionais: convidoume Chanfaina Lab e a min paréceme unha experiencia moi enriquecedora, a de compartir unha fin de semana co mundo do audiovisual. Por iso, desde a humildade, estoulles moi agradecida».

El resultado de esta experiencia es todavía una incógnita, pero de ella saldrá un corto que el próximo año se emitirá junto con otras grabaciones impulsadas por el colectivo, que contó en anteriores ediciones con la colaboración de autores que ya se han hecho un hueco en la filmografía gallega y que, en esta cuarta aventura, dará la bienvenida no solo a la portavoz del BNG, sino también al multipremiado Óliver Laxe o al realizador portugués Carlos Viana.

Quiere crear una pieza «que flúa coas mulleres protagonistas e co propio espazo» Los requisitos son bien sencillos. Chafaina Lab quiere poner en valor el territorio de San Sadurniño a través de la creación audiovisual gallega y para ello se graban cortos de tres o cinco minutos de temática abierta. En este caso, Ana Pontón tiene libertad absoluta para elegir el formato y la temática. Sobre lo primero, rechaza cualquier tipo de cliché y no aclara si será un trabajo de ficción o un documental. «O meu obxectivo, que logo xa se verá como queda, é que sexa unha peza experimental, sen formato clásico, que rompa con todos os esquemas e xogue coas novas linguaxes». Lo que tiene claro es que aprovechará esta plataforma para dar visibilidad a las mujeres de San Sadurniño y, en general, al mundo rural en femenino. «Unha peza que flúa coas mulleres protagonistas e co propio espazo»; así que todo dependerá de lo que este fin de semana ideen juntas. Eso sí, Pontón da otra pista. Aprovechando su presencia en el norte de Galicia, hará también un alegato en defensa del Feve, el ferrocarril que recorre la cornisa cantábrica.

Gran defensora del cine

Hizo, como todo el mundo, sus pinitos en los escenarios del colegio. «Pero logo centreime noutras cousas». Eso no quiere decir que no se sienta involucrada por ese mundo. De hecho, mantiene una estrecha relación con autores que forman parte del colectivo Chanfaina Lab y con quienes lo promueven, y ya en la segunda edición participó en las grabaciones, «aínda que entón foi na realización». Como parlamentaria llevó en más de una ocasión al Pazo do Hórreo las reivindicaciones del audiovisual gallego. «Paréceme unha das grandes artes do noso século», asegura. Se confiesa, además, cinéfila, y sobre todo, muy ilusionada por esta oportunidad que se le ofrece de interactuar con los vecinos a través de esta experiencia. «Sitúa a San Sadurniño no mapa e rompe esquemas, que semella sempre que estas cousas só pasan nos sitios grandes».