Las agencias de colocación detectan incluso demanda de camareros especialistas en tirar cañas de cerveza

La Voz de Galicia R. S. A. B.

Redacción / La Voz 01/09/2017 05:00 h

El gran peso del sector de la hostelería en el total de contrataciones registradas en Galicia tiene una lectura agridulce para los sindicatos. «No es una solución de futuro, pero mejor eso, contratos vinculados a la estacionalidad, a la campaña de verano, que que no los hubiera habido», resume el secretario de acción sindical de UGT Galicia, para matizar, sin embargo, que cimentar el despegue laboral sobre sectores estacionales no es lo deseable, por lo que hay que apostar por segmentos de actividad que, como la industria, crean empleo estable y de calidad.

Idéntico análisis comparte la responsable de emprego de Comisiones Obreras de Galicia, Maica Bouza, que se cuestiona si es asumible un modelo de crecimiento económico y, por ende, de mercado laboral, basado en la contratación precaria y temporal. «Desde hace meses vemos que sistemáticamente crece muchísimo el número de contratos, pero el saldo neto de altas en la Seguridad Social es ínfimo, comparado con la cifra de contratos. Algo no funciona», indica.

«Galicia replica el mismo modelo de España, de forma que crece el empleo ligado al turismo y en período vacacional. Lo que denunciamos es que el sector turístico, que es un nicho de empleo, es estacional, porque no se está apostando por un turismo de calidad y se está dejando de lado a otros sectores que, como el de la industria, generan otro tipo de empleo: estable y con mejores salarios», añade Bouza.

Reindustrializar Galicia

«No queremos que desaparezca el sector turístico, pero lo queremos de calidad, y que se apueste por el industrial, algo que echamos de menos en las políticas de la Xunta», subraya, a lo que desde UGT Baneira se suma pidiendo una «reindustrialización» de la comunidad. «Necesitamos industrias, que no se montan para cerrar cuando acaba el verano, sino que generan empleo todo el año».

Por su parte, desde las grandes empresas de empleo temporal ponen el foco ya no solo en las cifras récord de crecimiento del empleo de este verano, sino también en el peso creciente que tienen la experiencia y las competencias específicas, incluso en ocupaciones de escasa cualificación. Un ejemplo es que se demanden camareros especialistas en tirar cañas de cerveza, como explica José Oreiro, director de zona de Adecco en Galicia.

«Y no solo en la hostelería se buscan muy especializados. Nos está pasando con soldadores, pintores, comerciales... que empiezan a ser deficitarios por ese mismo motivo. Es una realidad que antes, durante la crisis, no ocurría. Ahora un trabajador con este tipo de perfiles ya no solo es que encuentra trabajo, es que, además, puede elegir y cambiar de empleo, porque hay oferta», comenta Oreiro.