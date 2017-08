Héctor Castro: «La sostenibilidad de la sanidad pasa por dar más atribuciones a las farmacias»

0

La Voz de Galicia

31/08/2017

La Consellería de Sanidade ha dado a conocer el anteproyecto que modifica el decreto de apertura y transmisión de oficinas de farmacia. Aunque el Colegio de A Coruña necesita estudiarlo con detalle, su presidente, Héctor Castro, asegura que los cambios que se han hecho son positivos, y destaca la vertiente asistencial y el servicio público de unos establecimientos que deben asumir más competencias asistenciales.

-¿Qué valoración hace de los cambios?

-El borrador modifica solo determinados artículos y los cambios son positivos. Tenemos que consensuar una postura con todas las partes que se pueden ver afectadas y ya hemos empezado a valorarlo, pero de entrada responde a una serie de reivindicaciones que habíamos realizado los colegios para dar mejor cobertura sanitaria a la población, más transparencia a los concursos de adjudicaciones, y más prioridad al ejercicio profesional en farmacia, lo que evita que farmacéuticos que no tienen vocación de servicio en la oficina de farmacia puedan acceder.

-Sanidade eleva de tres a quince años el tiempo mínimo para traspasar una nueva farmacia para evitar la especulación, ¿era algo que ocurría?

-Se trata de evitar que una persona pueda acceder a una oficina de farmacia y, al no tener el objetivo dedicarse desde el punto de vista profesional a ella, pueda venderla al cabo de un período corto de tiempo y especular por lo tanto con esa autorización de funcionamiento. Queremos evitar este uso especulativo de las autorizaciones de farmacia y primar que los farmacéuticos que accedan lo hagan porque tienen vocación de servicio. No ha pasado en gran número, pero sí hubo casos de gente a la que se adjudicó la farmacia y la transmitió al poco tiempo.

-Hace unos años el colegio de Pontevedra proponía que las boticas pudiesen vacunar de la gripe, ¿hay que dar más competencias a estos profesionales?

-Indudablemente. Existe una realidad que es el envejecimiento de la población y la cronicidad, dos situaciones que debemos afrontar. Realmente los sistemas sanitarios no están dimensionados desde el punto de vista asistencial y de sus estructuras para absorber esta demanda. ¿Y cómo se puede lograr? Las estructuras sanitarias están enfocadas a los enfermos agudos en los hospitales, y los centros de salud no pueden absorber toda la demanda de los crónicos, por lo que la red de farmacias, con farmacéuticos que son profesionales sanitarios al frente, aportan un valor muy importante. Estoy convencido de que el futuro de la sostenibilidad del sistema sanitario pasa por dar más competencias y atribuciones a la oficina de farmacia desde el punto de vista asistencial.

«Somos centros sanitarios privados, pero con vocación pública»

Castro recuerda que el negocio de las farmacias ya no es el que era y que se trata de un tipo de establecimiento con vocación de servicio público.

-El nuevo decreto busca agilizar un concurso que en su anterior proceso se alargó años, ¿cuánto se acortará?

-El decreto 146 define el método de adjudicación una vez que finalice el concurso, pero aún tiene que elaborarse el baremo de méritos y realizarse el concurso para llevar a cabo las adjudicaciones. Es un proceso laborioso y somos conscientes de que la consellería quiere hacerlo lo antes posible. Estamos proponiendo escenarios para un baremo que prime la oficina de farmacia, pero no podría dar plazos porque depende también de los pasos de la consellería. Queremos que sea ágil y no se eternice como el último concurso.

-¿Una farmacia es un buen negocio?

-Desde luego ya no es el negocio que la gente tiene en la cabeza, es un centro sanitario privado pero tiene vocación pública. Las farmacias que no den un buen servicio sanitario y un buen servicio profesional tendrán dificultades. A mayores, las que están en núcleos en los que se ha perdido mucha población o no tienen demanda suficiente pasan situaciones complicadas. Es muy variable el que una farmacia vaya bien o mal. Tenemos algunas que a pesar de ser sus farmacéuticos profesionales excepcionales no tienen un núcleo suficiente como para poder mantenerse y reinvertir en la farmacia para dar un mejor servicio, ya que viven una situación muy al limite.