Pontevedra se hace gigante en México

La Voz de Galicia maría hermida

méxico / la voz 30/08/2017 05:00 h

Que nadie se asuste en Galicia si, de repente, da la sensación que territorios que antes eran de A Coruña, Lugo u Ourense ahora pertenecen a Pontevedra. No se trata de ninguna expansión colonizadora. Simplemente, es que la ciudad pontevedresa ha crecido. Quizás no lo haya hecho físicamente, pero sí, como dice el alcalde Fernández Lores, ha aumentando «o seu oco no mundo». El estirón de la ciudad del Lérez se debe a la misión comercial desarrollada por el Concello en México, que termina hoy. Hasta el país norteamericano viajó una comitiva encabezada por el regidor, de la que formaron parte diez empresas pontevedresas. La frenética agenda estaba escrita y diseñada desde antes de aterrizar. Pero la realidad, como casi siempre, superó al papel. Aunque relacionadas entre sí, la expedición en México tuvo vertientes distintas; la misión del alcalde consistió en explicar en los más diversos foros el modelo urbano pontevedrés, la «cidade das persoas e non dos coches», provocando el aplauso colectivo de las autoridades mexicanas. Mientras los empresarios, del ramo hostelero, de las aplicaciones informáticas, constructoras o del sector de la iluminación pública, hicieron negocios con firmas mexicanas.

El desembarco en México se produjo el día 23. La expedición se quedó de piedra al comprobar que, en una enorme feria de exposiciones en la que se dieron cita 300 empresas mexicanas, Pontevedra tenía el stand más vistoso y el alcalde era recibido, escuchado y elogiado por Miguel Ángel Mancera, el jefe de Gobierno de Ciudad de México, una urbe de casi nueve millones de habitantes. Pero lo de Mancera fue solo el comienzo. El alcalde Lores fue recibido con honores en los más diversos foros, como el Centro Cultural de España en México o las ciudades de Celaya, León y Querétaro. Igualmente, le dieron voz en dos universidades o en la cineteca nacional. Todos los responsables políticos parecen estar dispuestos a que sus ciudades se miren en el espejo de Pontevedra. Ayer, como guinda a un pastel en el que a Miguel Anxo Fernández Lores le ocurrieron cosas como que le entregasen las llaves de la ciudad de Celaya o que tuviese que estar varias veces más de dos horas respondiendo a preguntas de autoridades y empresarios, el mandatario llegó al Senado. En el seno de la comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial del Senado de la República, Lores narró nuevamente la historia reciente de Pontevedra; esa que explica que la urbe pasase de ser un «almacén de coches» a otra donde los niños y mayores toman las calles y plazas.

Furanchos y humanidad

En esta ocasión, en medio de la solemnidad del Senado, a Lores ni siquiera le hizo falta empezar a hablar para que le felicitasen. Y es que el senador Francisco de Paula Búrquez lo hizo por él: «Yo estuve en Pontevedra y comprobé cómo es aquello, incluso fui a los furanchos. Ustedes no tienen un modelo urbano, tienen un modelo humano», dijo. Luego intervino Lores. Si algo desarrolló en este viaje el mandatario pontevedrés es una inmensa capacidad para modular su discurso y variarlo dependiendo del foro al que se dirija. Ayer sus palabras fueron profundas y solemnes: «La ciudad es la expresión de la inteligencia colectiva» o «el espacio público es un derecho de las personas», se le oyó decir. Eso sí, jamás renuncia a sus retranqueiros y característicos ejemplos. Uno que caló fue el relacionado con Inditex. Al hilo de la peatonalización y las reticencias que en algunos lugares puedan tener los comerciantes ante las calles sin coches, Lores contó: «Inditex, que es gallega, pone sus tiendas en las calles más peatonales, ¿le vamos a enseñar a vender al señor Amancio Ortega? Yo creo que no».

Ayer, varios senadores, como antes habían hecho alcaldes y gobernadores, cosieron a preguntas a Lores. El alcalde escuchó, habló, convenció. Pero no solo el. Los vídeos turísticos de Pontevedra proyectados en todas las ciudades visitadas enamoraron al respetable. «Queremos ir a Pontevedra», decían algunos.