Carlos Calvelo: «¿Cómo pides a una persona que sea paciente cuando ocupan su casa?»

La Voz de Galicia B. C. P.

Arteixo / La Voz 30/08/2017 05:00 h

El Ayuntamiento de Arteixo se ha movilizado desde el primer momento para tratar de dar una solución ágil y definitiva al propietario que ha visto cómo han ocupado su casa de Meicende. Carlos Calvelo (PP), alcalde se personaba a media tarde en la casa de la calle Malpica para prestar asesoramiento al afectado y conocer de primera mano la información policial.

-¿Qué se encontró al llegar al lugar de los hechos?

-Una situación muy compleja. Los okupas se encuentran amparados por el marco legal, por lo que no se les puede desalojar hasta que un juez lo dictamine, pudiendo pasar meses.

-¿Qué le transmiten los vecinos?

-Hay gente que nos ha criticado por no subsanar el problema. Sobre todo, a través de las redes sociales. Nosotros actuaremos acorde a la legalidad. Si un magistrado no da la orden, no podemos exponer a la Guardia Civil al peligro de proceder a un desalojo forzoso e ilegal.

-Y todo este esperpento tiene una víctima concreta.

-El propietario. Hay que recordar que el hombre salió de la casa el sábado por la noche y al día siguiente le dijeron que no podía entrar. La confusión es normal.

-¿Cómo se enteró de lo sucedido?

-Volvía de vacaciones y fue a través del propietario, los vecinos y la Policía Local. Inmediatamente, me desplacé a la vivienda. Desde entonces, procuro pasar todos los días para conocer cómo se encuentra la situación.

-¿Cómo cree que hay que actuar?

-Hay que ser prudentes. Cualquiera podría cometer un error llegados a este punto; y hay que recordar que ella [la okupa] conoce la ley y sabe que tiene ventaja. La denuncia está presentada. Ahora hay que tener paciencia. Pero, ¿cómo le pides a una persona que sea paciente cuando okupan su casa?

-¿Tomarán medidas al respecto con vistas a futuros casos?

-Nos preocupa prevenir este tipo de situaciones. En el momento que vuelva a pasar, una patrulla de la Policía Local, en coordinación con los efectivos de la Guardia Civil, custodiarán la vivienda para evitar que la desvalijen. Llegaremos al límite, siempre dentro de nuestras competencias.

-¿No cree que el propietario se podría llegar a tomar la justicia por su mano?

-Se le recalcó que no lo hiciese. Tiene mucho más que perder, mientras que los okupas, no. Existe una impotencia generalizada al respecto.

-¿Cree que los vecinos están tranquilos ante esta situación?

-Es nuestra misión transmitirles a todos que no tengan miedo y que alerten ante cualquier amenaza similar.