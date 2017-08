La gota fría seguirá en Galicia hasta mañana y a partir del jueves regresa el tiempo seco con influencia anticiclónica

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia S. A.

Redacción / La Voz 29/08/2017 05:00 h

Galicia continuará hasta mañana bajo los efectos del fenómeno que coloquialmente se conoce como gota fría y que provoca tormentas localmente fuertes, como las registradas ayer por la tarde y el domingo. La presencia de una burbuja de aire frío en capas medias y altas de la atmósfera rodeada de aire cálido es lo que provoca la inestabilidad de las últimas jornadas, que afecta también a gran parte de la Península. A partir del jueves el tiempo seco regresa a la comunidad. El anticiclón de las Azores entrará de nuevo en forma de cuña en Galicia y aportará estabilidad.

¿Hasta cuándo habrá tormentas en Galicia? Acudimos a Meteogalicia para averiguar las causas que provocaron que este domingo fuera la cuarta jornada con más rayos en una década. La situación va a mantenerse aún varios días. Pincha aquí para saber cuando vuelve el sol y el calor. MARCO GUNDÍN

Casi 4.000 rayos

Las tormentas acompañadas de aparato eléctrico continuaron siendo protagonistas durante la jornada de ayer, aunque se dieron de una manera más local y no fueron tan generalizadas como las de la tarde del domingo: «Fueron más aisladas, aunque eso no significa que no hayan sido localmente fuertes», explica Ana Lage, de MeteoGalicia.

Este lunes cayeron sobre el territorio gallego más de 3.900 rayos. Una cifra sensiblemente inferior a la registrada el domingo, con 8.086 relámpagos, y que sitúa este día en la cuarta posición en cuanto a las jornadas más energéticas desde que hay registros en Galicia. Precisamente, el 26 de mayo de este año fue el día en el que más rayos cayeron sobre la comunidad, hasta 9.561 descargas, superando al 23 de junio del 2014, cuando se habían contabilizado 9.397 rayos. En tercer lugar, se encuentra el 9 de mayo de este año, con 8.716 relámpagos.

En estos días en los que se están produciendo un gran número de descargas eléctricas conviene extremar las precauciones a la hora de conducir. También es conveniente retirarse de lugares elevados y nunca echar a correr mientras dure la tormenta y mucho menos con la ropa mojada. También es conveniente deshacerse de todo material metálico y apagar los móviles. Asimismo, alejarse de terrenos abiertos y de las ventanas o balcones.