Noia se viste con arquitectura de premio

La Voz de Galicia Marta Gómez

Noia / La Voz 28/08/2017 05:00 h

Sobre gustos no hay nada escrito, y a uno puede parecerle más o menos acertada la apuesta realizada en los últimos años por el urbanismo en Noia, pero lo que resulta innegable es que la villa coruñesa ha experimentado un cambio evidente en su forma de construir que la ha transformado en gran medida. Espacios que sufrían una degradación importante se han recuperado para los vecinos, vistiéndose además con arquitectura de premio. Y es que no son pocos los proyectos ejecutados en tierras de Avilés de Taramancos que han contado con reconocimientos en diversos certámenes profesionales.

El palmarés de Noia en premios de arquitectura abarca desde la recuperación de entornos de valor etnográfico, como el lavadero de A Chaínza o los molinos de A Pedrachán, a la reurbanización de espacios en pleno centro de la villa. Precisamente, dos de los últimos proyectos que se han llevado a cabo en esta línea han contribuido a transformar el corazón de Noia demostrando que la innovación y la vanguardia arquitectónica no están reñidas con el respeto a las piedras centenarias del casco histórico. Hace apenas unas semanas tocó a su fin un proyecto bautizado como As Portas do Mar, el primer paso de la transformación que sufrirá la fachada marítima noiesa en los próximos años y un proyecto que ha conseguido recuperar un espacio totalmente degradado e invadido por los coches.

Otro ejemplo, si cabe más significativo, de la transformación de Noia se encuentra en la plaza de O Curro.

Proyecto contestado

Lo cierto es que la obra que convirtió en un amplio espacio peatonal lo que antes era una calle en la que los vehículos campaban a sus anchas fue muy contestada en su momento, y a muchos noieses les costó acostumbrarse a la nueva imagen de la zona. Pero, poco a poco, la actuación ha ido asentándose en el paisaje de la localidad hasta convertirse en un punto importante para la vida cotidiana y para el desarrollo de actividades culturales y de ocio.

El proyecto recibió además un espaldarazo con su nominación a los premios del Colexio de Arquitectos de Galicia, un certamen que en su última edición premió otra actuación con nombre propio realizada en el municipio de Noia.

Chip&Cheap fue la primera obra ejecutada por un joven estudio de arquitectura noiés y es una de las intervenciones urbanísticas más llamativas de las materializadas en la comarca. En la parroquia de Santa Cristina de Barro existe una urbanización de viviendas sociales construidas en los 60 que pedía a gritos una mejora en su entorno. Se trata de un espacio pintoresco que, por el colorido de sus viviendas, recordaba a los tradicionales barrios de marineros, un carácter se que se vio reforzado con un proyecto que ha trasladado a aceras y mobiliario urbano la variada paleta de tonalidades que cubre las fachadas y que demuestra que todavía hay esperanza de encontrar una solución estética a espacios construidos con muy poco mimo.