Rajoy: «Fuimos a dar apoyo y las afrentas de algunos no las hemos escuchado»



La Voz de Galicia

27/08/2017

Los atentados de Barcelona y Cambrils obligaron a replantear la agenda del acto de apertura del curso político celebrado este domingo por el Partido Popular en la carballeira de San Xusto, en el municipio pontevedrés de Cerdedo-Cotobade. Todos los discursos se detuvieron en el recuerdo a las 16 víctimas mortales, las decenas de heridos y las familias de 38 nacionalidades diferentes que han sufrido directamente este atentado. Y Mariano Rajoy también aludió a lo ocurrido en la manifestación de Barcelona, a la instrumentalización de la concentración por parte de los independientes y las pitadas proferidas contra él y el jefe del Estado. «Hemos ido a dar nuestro apoyo y las afrentas de algunos no las hemos escuchado», relató el presidente del Gobierno.

El presidente nacional del PP aprovechó el acto campestre para hacer un llamamiento a la unidad frente al terrorismo. «Aparcar las diferencias nos hace grandes, vencer al terrorismo desunidos no es posible», advirtió Rajoy, antes de insistir que el mayor regalo que se le pueden hacer a los terroristas que son «las fisuras entre nosotros».

Acto seguido también dijo que España no se podía parar por lo ocurrido en Cataluña, aunque le gustaría que la clase política se ocupara «de lo fundamental» y que algunos «renunciaran a sus planes de ruptura, división y radicalidad». Admitió que en su mano no está el cambiar la agenda de los independentistas, pero también avisó que defenderá la soberanía nacional. «Y no os quepa la menor duda de que así lo hará el Gobierno de España».

Tanto Rajoy como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, abrieron hueco en sus intervenciones para aludir a la turismofobia y hablar de España, y particularmente Galicia, como tierras milenarias de acogida de visitantes. «Os turistas son sempre benvidos a Galicia, que sepan que aquí teñen un pobo amable a acolledor», publicitó Feijoo, quien puso en valor lo que consiste hacer «política á galega», como la que se practica desde la Xunta y en Madrid. Consiste, dijo, en «hablar poco y trabajar mucho» para que la sociedad pueda mejorar día a día.

Es la segunda que el PP inicia el curso político en la carballeira de San Xusto, en la parroquia de San Xusto de Sacos, al impedírsele el acceso al castillo de Soutomaior, propiedad de la Diputación de Pontevedra que ahora gobiernan socialistas y nacionalistas. No obstante, los populares dejaron asentado este domingo su compromiso de volverán a tomar el castillo a partir del 2019.