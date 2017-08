La Confederación Miño-Sil baraja activar la alerta por sequía tras casi ocho meses de prealerta

0

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 27/08/2017 05:00 h

Tanto la Confederación Hidrográfica Galicia Costa como Miño-Sil activaron en el mes de enero la prealerta por sequía en sus demarcaciones. Una decisión que determina la creación de una oficina técnica de seguimiento y la recomendación a los ciudadanos de que moderen el consumo de agua. Desde entonces se ha mantenido ese nivel de prealerta, pero la escasez de lluvias podría hacer variar la situación en las próximas semanas. Ríos con bajos caudales de agua, embalses a un 58 % de su capacidad, casi 9 puntos por debajo de la media de la última década, un promedio de lluvias en Galicia un 40 % menor de lo habitual y municipios de Ourense y Pontevedra recurriendo a camiones cisterna para abastecerse ante la carencia de agua. Este es el panorama que la Confederación Hidrográfica Miño-Sil tendrá en cuenta para decidir, en la reunión que mantendrá la oficina técnica el viernes, 1 de septiembre, si es necesario activar el estado de alerta que, entre otras cosas, podría traducirse en restricciones de agua para usos no prioritarios.

Francisco Marín, presidente de Miño-Sil dijo el sábado, en declaraciones a Europa Press, que confía en que finalmente no sea necesario establecer una situación de alerta por sequía, ya que a pesar de las carencias que están sufriendo algunos municipios, los niveles aún se mantienen «aceptables» debido, sobre todo, a las altísimas precipitaciones que se registraron en el 2016.

En caso de que se decretase la situación de alerta por sequía, sostiene que no tendría que suponer excesivos inconvenientes, más allá de los que ya se han comenzado a registrar en algunos municipios, con cortes puntuales o un mayor control del agua en la limpieza de vías o en el riego. «En septiembre los cultivos han completado ciclo y ya casi no precisan agua, por lo que la situación en cuanto a esto no sería muy significativa, y en cuanto al abastecimiento, está asegurado, aunque puede haber problemas en algunos ayuntamientos que tendrán que recurrir a camiones cisterna».

De hecho, el trasiego de camiones cisterna con agua ya se ha comenzado a ver esta semana en algunos municipios de la provincia de Ourense y de Pontevedra, como Petín, Xinzo de Limia, Os Blancos, Vilardevós o Barro. Una situación que no solo se deriva de la escasez de lluvias. Francisco Marín alude a otras causas complementarias, como el incremento de población en verano y el abastecimiento que numerosos municipios tienen centralizado en pequeños acuíferos, más sensibles a la falta de lluvias. En caso de que se agrave la situación, existen distintas alternativas, entre las que destaca el establecimiento de nuevas captaciones.

La falta de lluvias tiene también consecuencias en los cultivos. El sábado, la Asociación Agraria de Galicia pidió a la Xunta que convoque la mesa de la sequía y que ponga en marcha medidas excepcionales para reducir los daños de la falta de agua.

El año hidrológico se perfila como el más seco de los últimos cinco a un mes de su cierre

Las lluvias acumuladas en lo que va de año hidrológico, que se inició el 1 de octubre pasado, cayeron esta semana un punto hasta situarse en un 14 % por debajo de lo normal y, a falta de menos de un mes para su cierre, 2017 se perfila como el más seco de los últimos cinco, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Desde el 1 de octubre del 2016 hasta este viernes 25 agosto, se han acumulado un total de 512 litros por metro cuadrado, cuando el valor medio nacional para el mismo período es de 594 litros por metro cuadrado.

Los valores están por debajo del 75 % de la media en algunos puntos de Galicia. En la parte gallega de la demarcación Miño-Sil, a día 20 de agosto, se situaba en 680,8 litros por metro cuadrado, un 38 % por debajo de la media histórica. En el año hidrológico anterior, a esta altura del año, la precipitación registrada era de 1.346,9 litros por metro cuadrado, un 23 % por encima de la media histórica y en torno al doble que la actual.

El caudal de los ríos, bajo

En lo relativo a los caudales circulantes, la situación es similar a la de las semanas anteriores, con niveles bajos para esta época del año, especialmente en los ríos Avia, Tea, Louro, Arenteiro en Carballiño, Ladra en Insua, Narla en Gondai y Arnoia. Los ríos Sil y Miño también presentan caudales bajos para esta época del año, si bien se ven afectados por los numerosos elementos de regulación que están presentes en su cauce.