La censura de Coristanco vicia el duelo de las primarias del PSdeG

La Voz de Galicia

santiago / la voz 27/08/2017 05:00 h

El triunfo inesperado de la moción de censura de Coristanco, que convirtió en alcalde al único concejal que tenía el PSOE con el apoyo de los seis ediles del PP, ha contaminado el arranque de las primarias socialistas, justo cuando la gestora del partido en Galicia se reunía ayer para ratificar el calendario del proceso orgánico. El portavoz de los socialistas en el Parlamento gallego, Xoaquín Fernández Leiceaga, uno de los tres aspirantes a batirse en duelo para dirigir el partido, volvió a engancharse ayer en este asunto al considerar «preocupante» que el PSOE no lograra frenar una moción de censura muy contestada por la militancia socialista, aunque avalada por la dirección del partido en la provincia de A Coruña y su secretario general, Julio Sacristán, uno de los más firmes apoyos que tiene el diputado Díaz Villoslada para disputar la secretaría general.

En una nota dirigida a los medios, Leiceaga pone de relieve, en alusión directa a Sacristán, que «en ningún caso se debeu alentar nin apoiar inicialmente esta moción de censura como si se fixo», al tiempo que le envía otro recado a Villoslada, compañero del grupo parlamentario, pero adversario de primarias, al remarcar que ante este tipo de cuestiones «non caben vacilacións, nin falar de situacións excepcionais nin de autonomía local» para justificar la moción pactada por el PSOE con el PP.

Leiceaga insiste en que la moción de Coristanco contraviene la línea política del partido y cree que la dirección federal debería haber comunicado «inmediatamente» al Concello de Coristanco que Abraham Gerpe, ahora alcalde, ya no representaba al PSOE, pues es la forma de desactivar la moción de censura con sus servicios jurídicos.

Posible recurso

En todo caso, la dirección provincial del PSOE coruñés manifestó ayer que estudiará recurrir la decisión del pleno de Coristanco de delegar en la mesa de edad el recurso sobre la expulsión del concejal socialista, que no tuvo validez.

Gonzalo Caballero cree que se ha de dejar claro que no hay «connivencia» con lo ocurrido Otro de los candidatos a las primarias gallegas, el vigués Gonzalo Caballero, también aludió a la moción en los actos que mantuvo el viernes por Ponteceso, Carballo y Camariñas. Y lo hizo para advertir que no se debe llegar a pactos de gobierno con el PP y para subrayar que el PSOE ha de dejar claro que no tienen «ningunha connivencia ni respaldo» con lo ocurrido en Coristanco.

De puntillas

Por su parte, la comisión gestora que dirige el PSdeG pasó ayer de puntillas sobre lo ocurrido en Coristanco en la reunión que celebró. En la nota de prensa difundida al término del encuentro, no se hace alusión alguna a lo ocurrido en Coristanco, pese a que la presidenta de la gestora, Pilar Cancela, en su día sí desautorizó la operación que había negociado el concejal socialista con el PP durante meses.

La dirección del PSOE en A Coruña estudia un recurso por lo ocurrido en Coristanco La gestora se limitó a ratificar el calendario definitivo de las primarias en las que será elegido el nuevo secretario general, previstas para el 8 de octubre, y el congreso posterior en el que se renovarán los demás órganos de dirección, que arrancará el 27 del mismo mes.

De acuerdo con esta hoja de ruta, el proceso de primarias arrancará dentro de una semana con la presentación de precandidaturas -deben formalizarse los días 4 y 5 de septiembre- y la recogida de avales que concluirá el 20 de septiembre. Cada aspirante deberá reunir la firma de al menos 1.014 militantes, el 10 % del censo del PSdeG.

En Marea pide que el Estado actúe para anular el acuerdo del pleno de Coristanco

El grupo parlamentario de En Marea presentará mañana una proposición no de ley para demandar del Estado que tome medidas para anular el acuerdo del pleno celebrado el viernes en Coristanco que ha permitido que Abraham Gerpe, el concejal expulsado del PSOE en esta localidad coruñesa, lograra el bastón de mando al prosperar la moción de censura presentada contra Amancio Lavandeira (Terra Galega) con su voto y los seis del PP. De acuerdo con el artículo 65 de la Ley de Bases de Régimen Local, dice En Marea en un comunicado, «o Estado está lexitimado tanto para requerir do pleno a anulación do acordo como para impugnalo directamente no xulgado».

Para En Marea «resulta manifesta a ilegalidade da celebración do pleno e, polo tanto, do seu resultado ao ter prosperado unha moción de censura cando queda acreditado o incumprimento da lei electoral». Asimismo, la formación recuerda que la persona que detenta ahora mismo la alcaldía había sido ya expulsada del grupo municipal socialista, y la ley dice que no puede computarse como proponente de la moción quien, por cualquier causa, ya no forme parte del grupo municipal. El recurso que el ahora alcalde presentó contra la decisión orgánica del PSOE, cree En Marea, no es más que una maniobra fraudulenta para pretender amparar lo que no es otra cosa que una violación manifiesta tanto del pacto anti-transfuguismo.

«Nin un día máis do necesario»

Por tanto, concluye el partido instrumental, «a indigna operación da moción de censura de Coristanco, na que o Partido Popular apoiou ao concelleiro expulsado, non debe durar nin un día máis do necesario para restablecer a legalidade».