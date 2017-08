La sequía deja sin agua depósitos destinados a la lucha contra el fuego

0

La Voz de Galicia

Ourense, Santiago/ La Voz 26/08/2017

La escasez de agua que sufre Galicia también está afectando a la extinción de los fuegos. La conselleira de Medio Rural, Ánxeles Vázquez, aseguró ayer en Xinzo que las altas temperaturas y la sequía están provocando que escasee el agua en algunos de los seis mil puntos de carga de depósitos contraincendios existentes en Galicia. «Leva moito tempo sen chover e as temperaturas seguen sendo moi altas e a humidade moi baixa», expuso. «Temos problemas con certos puntos de carga espallados polo territorio, xa que parte deles non dispoñen xa de auga», remarcó Vázquez. Y añadió: «Iso supón que aparte de todo o operativo que continúa, debemos facer un control exhaustivo desta cuestión, xa que non podemos deixar sen auga eses depósitos».

La conselleira explicó que a los problemas de extinción, este año se le suma tener que rellenar los depósitos: «Neste momento temos cisternas de entre 25 e 30.000 litros cada unha reenchendo cada vez que se quita auga dos distintos puntos [...] porque teñen que estar protexidos e o lume apágase con contralumes, con medios aéreos, pero tamén co operativo que está en terra, coas motobombas e, polo tanto, con auga», añade. Vázquez reconoció que la sequía se está convirtiendo en un auténtico obstáculo en la lucha contra el fuego: «Está sendo un impedimento. Foi nun primeiro momento na zona de Ourense, pero agora xa o está sendo nalgún punto de Lugo e incluso tamén de A Coruña. Procuramos non deixar ningún depósito sen auga e iso é un dobre esforzo, porque aparte de atallar os incendios, aparte da coordinación, agora supón buscar os puntos estratéxicos para cargar con cisternas e volver a encher os depósitos».

Necesidad de lluvia

La titular de Medio Rural también dijo que se realizan captaciones de agua en estos depósitos destinados a apagar las llamas: «Somos coñecedores que nalgúns dos depósitos, os gandeiros, por falta de auga, recurren a eses depósitos para as propias explotacións». Y alerta de que la situación comienza a ser grave: «Se non chove pronto podemos ter un auténtico problema, un problema que se vén agudizando nos últimos 15 días. Un depósito que tardaba unha hora en encherse, agora está tardando doce horas. Temos que estudar a vindeira semana como seguir reorganizando a situación para que iso non aconteza, porque é moi triste, ademais de que produce moitísima ansiedade ter un incendio e que a motobomba tarde en chegar por ter que ir a un punto moi afastado a por auga», asegura .

A pesar de estos problemas, Vázquez incidió en la rapidez de los profesionales a la hora de atender los incendios. Según señaló, «o 80% dos lumes detectados quedáronse en conatos» y defendió la labor del personal: «Temos grandes profesionais. Os operativos son rápidos e áxiles e hai colaboración cidadá», asegura, no sin antes dedicarle unas palabras a los que provocan los fuegos: «Os galegos non poden estar condicionados durante o verán polos incendiarios. Galicia é un lugar para vivir en paz e moitas veces esa tranquilidade vese alterada polos incendios. Non hai lumes sen incendiarios e agardamos que ao longo deste días as distintas liñas de investigacións abertas acaben dando resultados», sentenció la conselleira.