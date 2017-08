Leiceaga considera «preocupante» que no se frenara la moción de censura de Coristanco

0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

Santiago 26/08/2017 14:13 h

Hace dos semanas fue la primera persona en denunciar el «mercadeo» con el PP en torno a la moción de censura de Coristanco y el portavoz de los socialistas en el Parlamento gallego y aspirante a la secretaría general del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha vuelto a la carga este sábado para tildar de «preocupante» que no lograra paralizar una iniciativa que considera contraria a la línea oficial de su partido.

Aparte de considerar preocupante que desde hace diez días no lograra frenar la moción de censura, Leiceaga sostiene en una nota difundida a los medios que la iniciativa dirigida descabalgar de la alcaldía a Terra Galega en Coristanco «non debería terese asinado conxuntamente co PP nin respaldado inicialmente aludindo a circunstancias excepcionais», como hizo en su momento el secretario provincial del partido en A Coruña, Julio Sacristán.

Leiceaga deja entrever que el partido no actuó correctamente para frenar la moción de censura, pues entiende que la dirección federal de Ferraz debió comunicar inmediatamente al Concello de Coristanco que el único edil del PSOE, y ahora el alcalde, Abraham Gerpe, «xa non representaba ao Partido Socialista», un proceder que se siguió, explica Leiceaga, en otros muchos casos, como la moción de censura abortada en Vimianzo. De hecho, la única notificación remitida al Concello de Coristanco para comunicar la expulsión de Gerpe procedía de la dirección provincial, no de Ferraz, lo que dio pie a que dicha resolución fuera recurrida estatutariamente por el concejal afectado para poder convertirse en alcalde con el apoyo de los seis ediles del PP.

El portavoz socialistas insistió en que con asuntos de esta naturaleza «non caben vacilacións nin falar de situacións excepcionais». Y acto seguido esgrimió su firme compromiso de evitar este tipo de «mercadeo» con el PP, como lo definió hace unos días, en caso de acceder a la secretaría general del PSdeG en las primarias del 8 de octubre.