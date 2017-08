Ons, la otra alternativa insular de las Rías Baixas

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia marcos gago

bueu / la voz 25/08/2017 05:00 h

«Hay más gente para Ons, mucha más demanda de lo normal, la gente no sabe si encontrará sitio para ir a Cíes y aquí hemos trabajado el doble», precisan desde uno de los puntos de venta de pasajes a la isla de Bueu. Cíes está de moda, pero Ons no le va muy a la zaga como atractivo turístico. Si no se puede ir a unas, pues se prueba a la otra.

Es normal ver las colas en las taquillas en Portonovo y Sanxenxo, pero esta semana tampoco es que fuesen una exageración. Para Ons no hay cupo de visitas ni la Xunta cree que hará falta. Está habiendo algo más de afluencia a la isla, pero nada comparable con la cola previsible para esta mañana en la sardiñada de apertura de las fiestas en la capital turística de las Rías Baixas.

Al otro lado del mar, Bueu es el tradicional y más importante punto de embarque para acudir a Ons desde la ría de Pontevedra. Aquí, la afluencia, a media mañana de ayer, era la habitual. El barco se llena, pero no se percibe nada excepcional. Paloma Pérez y Nuria Varela, pontevedresas, pasarán dos días allí. Nuria explica que compró billete por Internet y que no tuvieron «ningún problema». Eligieron la isla de Bueu porque «nos apetecía mucho, nos gustó y lo decidimos». En Ons, que ya conocen, esperan disfrutar de la playa. En Cíes, ya estuvieron hace un mes, sin sobresaltos. Marcel y Didac son catalanes, que están pasando sus vacaciones en Vigo. Compraron en taquilla. «Íbamos a ir a las Cíes, pero como no había plazas, escogimos Ons», explica Didac.

Ayer, la asociación ecologista Anduxía, reclamó a la Xunta que establezca un límite de visitantes a la isla de Ons y que evalúe el funcionamiento de la depuradora y la seguridad del muelle.

Los hosteleros se suman a Caballero y culpan a la Xunta de la mala imagen por Cíes

El alcalde exige un mecanismo de control más eficiente para evitar la venta de billetes falsos

manu otero

Las consecuencias del escándalo ocurrido el pasado domingo en las Cíes se hacen notar en el turismo de la ciudad y los hosteleros reconocen que han sufrido cancelaciones de reservas de turistas que iban a alojarse en Vigo para viajar a las islas. Representantes de la hostelería y el comercio vigués se reunieron esta mañana con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, para analizar la situación en la que quedó el turismo y la imagen de la ciudad tras el descubrimiento de la sobreventa de billetes hacia el archipiélago del parque nacional por parte de las navieras.

«Por suposto que está danando a imaxen», subrayó el presidente de la Asociación de Hosteleros de Vigo, Jaime Pereira, que confía en recuperar el estatus perdido para el próximo año. Como ya hizo Caballero, los hosteleros no dudan en señalar a la Xunta como principal responsable del escándalo. «Por mor dunha mala xestión da Xunta, intentaremos recuperar esa boa imaxen porque para o ano que vén a xente que pense en vir a Vigo vai ter na súa retina as imaxes destes días e iso, á hora de decidir o destino turístico, pode causar un dano», señaló un Pereira, que pide a la Xunta que haga cumplir la ley.

También el sector del comercio local notó los efectos de las cancelaciones. «La imagen de la ciudad es malísima y va a repercutir en futuras decisiones», comparte el presidente de la agrupación de comerciantes de la Zona Náutica, Rubén Pérez, pidiendo también a la Xunta que ejerza el control que le corresponde. Fue testigo Pérez del enfado de los pasajeros que no pudieron desembarcar el domingo en las Cíes. «Hubo caos en la zona y se veía crispación porque ha sido desmesurada la decisión que se ha tomado y hemos dado una imagen de república bananera», remató Pérez.

Abel Caballero, por su parte, ahondó en el daño causado a la imagen turística de Vigo y volvió a criticar la actuación de la Xunta. Asimismo, exigió al gobierno autonómico la implantación de un mecanismo de control más eficiente que disuada a las navieras de la venta de billetes falsos.