La moción de censura impulsada por el PP y el PSOE de Coristanco parece condenada al fracaso

La Voz de Galicia Toni Longueira

Carballo / La voz 25/08/2017 05:00 h

La moción de censura presentada por el PSOE y el PP de Coristanco el día 8 está abocada, en principio, al fracaso. La corporación se reunirá hoy (12 horas) en sesión extraordinaria para votar un cambio en el sillón de la alcaldía. Amancio Lavandeira Suárez, de Terra Galega, regidor desde el 13 de junio del 2015, podría dejar su puesto al único edil socialista, Abraham Gerpe Muñiz, quien tiene el aval de los seis concejales del PP, entre ellos, el exmandatario durante 24 años, Antonio Pensado Plágaro.

Sin embargo, todo apunta a que hoy no habrá un cambio de cromos y Amancio Lavandeira seguirá al frente del consistorio coristanqués hasta final de mandato. El PSOE dio por zanjada esta polémica porque la gestora gallega, encabezada por Pilar Cancela, y la dirección provincial, con Julio Sacristán al frente, decidieron expulsar a su único representante en Coristanco (6.426 habitantes), que pasará a formar parte del grupo de los no adscritos y, por tanto, su voto, según la ley antitransfuguismo, no contaría entre los siete (la corporación la integran 13 ediles) que precisan los promotores para sacarla adelante. Tampoco valdría el hipotético apoyo de la otra edila del grupo de los no adscritos, Verónica Facal, que decidó marcharse en junio de Terra Galega por discrepancias con sus ya excompañeros.

Así las cosas, para que la moción de censura de hoy prospere, algo muy improbable a todas luces, es preciso que la única representante del BNG, Laura Mariño, o alguno de los tres compañeros de Lavandeira en Terra Galega -Laura Tasende, Andrés Díaz o Loli Taibo- se posicionen a favor de los firmantes del acuerdo. El ya exedil del PSOE, Abraham Gerpe, da por perdida la batalla: «Manteño a moción de censura porque así o quixeron os militantes de Coristanco que en ningún momento me dixeron de forma oficial, e con argumentos válidos, que a retirase. Haberá debate porque a moción presentouse co apoio dos seis concelleiros do PP para cambiar Coristanco dun goberno que non fai nada polos veciños, que perde subvencións, que non paga aos provedores e que goberna con total autoritarismo».

Tampoco son optimistas los populares, que dan «por pechado o debate», según explicó este miércoles el vicesecretario xeral de organización, Evaristo Ben, si la propuesta no sale adelante es por la «radicalización que vive o PSOE» que, a su juicio, «fixo imposible o acordo». Los populares están dispuestos a dar la alcaldía a un partido con un concejal (el PP tiene 6) «polo ben de Coristanco e dos seus veciños».

Por su parte el alcalde, Amancio Lavandeira, dijo ayer que estaba seguro de que ninguno de sus tres compañeros lo traicionaría, y la otra posible protagonista de hoy, la nacionalista Laura Mariño, dejó muy claro que no va a avalar esta moción de censura.