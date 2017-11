Los límites de la ley de violencia machista, a debate Al tratarse de la madre de la expareja del presunto autor de los hechos, la Justicia española no contemplaría este caso como tal

La Voz de Galicia B. C. P.

A Coruña / La Voz 24/08/2017 05:00 h

Tras darse a conocer los hechos ocurridos el domingo en Monte Alto, que se saldaron con una mujer de 73 años asesinada, tanto el Ayuntamiento coruñés como distintos partidos políticos y plataformas feministas exigieron que el crimen tenga la catalogación de violencia machista, con los correspondientes agravantes para el sospechoso y el plus de protección para los afectados. Sin embargo, al tratarse de la madre de la expareja del presunto autor de los hechos, la ley española no contemplaría este caso como tal.

Tal y como asegura el director del Instituto de Criminología de la USC y profesor de Derecho Penal, Fernando Vázquez-Portomeñe Seijas, «no existe una única respuesta a la problemática de este caso». «Legalmente, en España se consideraría violencia machista si la fallecida hubiese tenido algún tipo de relación afectiva con su asesino», aclara el criminólogo. Sin embargo, se abre otra posibilidad para cambiar el tratamiento de esta causa. «En el Convenio de Estambul -el tratado internacional más completo sobre la lucha contra la violencia sobre las mujeres- o la propia ley gallega prescinden del vínculo afectivo», afirma Vázquez-Portomeñe. Por tanto, el de Monte Alto sí podría ser catalogado como un caso de violencia machista y la decisión final correspondería al juez que instruya la causa.

Por otro lado, el constitucionalista Roberto L. Blanco Valdés cree que es una cuestión «discutible», ya que «el objetivo del autor de los hechos era llevarse a la niña, y para ello tuvo que matar a su suegra, pero hubiese hecho lo mismo de ser un hombre la persona que la cuidase». Por lo tanto, «la ley no contempla que lo sea, y tampoco parece que deba serlo».

Quienes no tienen dudas son las plataformas feministas. Victoria Louro es miembro de la coordinadora coruñesa de la Marcha Mundial das Mulleres. «Esiximos unha rectificación e que se fale dunha vez de feminicidio. O obxectivo está claro que era ferir á muller», afirma. Louro cree que hay que «reconsiderar, revisar e actualizar a lei». «Se non se conta coas agrupacións feministas, a mesa que estude eses posibles cambios legais non tería ningún sentido», señala, aunque se muestra escéptica ante los grandes pactos contra el machismo.