Arden 900 hectáreas en menos de 24 horas en tres incendios en Ourense

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia m. cobas c. andaluz

ourense / la voz 24/08/2017 05:00 h

La provincia de Ourense ha sido la más castigada este verano por los incendios forestales. Desde que se inició el mes de agosto, los fuegos se han llevado por delante cientos de hectáreas. La última jornada negra comenzó el martes por la tarde en los concellos de Monterrei, Chandrexa de Queixa y Castro Caldelas, dejando más de 900 hectáreas de monte quemado.

En la comarca de Monterrei no dan crédito. Desde que se inició el mes de agosto han ardido cerca de dos mil hectáreas de monte en un cuentagotas de incendios forestales y conatos que en más de una ocasión ha obligado a cortar carreteras comarcales, la A-52 y a desalojar casas. El último, ya estabilizado, quemó 350 hectáreas de monte y dejó sin luz durante varias horas a los vecinos de Verín. Comenzó a primera hora de la tarde del martes y ayer los efectivos contraincendios continuaban trabajando en un zona en la que el fuego avanza con rapidez debido a la gran sequía que ha vivido este año la comarca. En este caso, la intencionalidad de los fuegos es clara, ya que, según los expertos, el incendiario sabe en donde debe prender la llama para hacer el mayor daño posible.

Otro de los grandes fuegos de la provincia tuvo lugar en Castro Caldelas. Se inició el martes por la tarde en la parroquia de O Burgo y quedó estabilizado a las seis de la tarde de ayer tras haber quemado 250 hectáreas. Desde horas antes, había pasado el peligro para los cuatro pueblos que en algunos momentos de la noche se vieron amenazados, como confirmaba la alcaldesa, Sara Inés Vega. Acudieron numerosos medios y también la UME de León y Pontevedra. Con motivo de las labores de extinción fue preciso cerrar la piscina del área fluvial. «Tivemos que pechala para dar abastecemento ás motobombas, porque as acometidas feitas pola Consellería de Medio Rural están esgotadas; así que se están abastecendo a través da piscina», decía Vega, que apuntaba a que seguían abiertas la zona verde y las duchas. Sobre cuándo será posible volver a darse un chapuzón, advertía que todo dependerá de cómo vayan evolucionando el fuego y la sequía. La regidora señala que los indicios apuntan a que había sido un fuego intencionado. «Pero non me corresponde a min dicilo», recalca.

En el concello de Chandrexa de Queixa sigue activo un incendio iniciado poco antes que el de Castro Caldelas, y que había quemado 300 hectáreas. Comenzó en la parroquia de Queixa. En este caso no hubo pueblos en peligro. La dificultad de llegar por tierra al fuego complicó las labores de extinción, quedando a última hora de la tarde de ayer por controlar las llamas en la zona interior del incendio. Además, los fuegos que comenzaron el pasado lunes en Trives y Montederramo, permanecían ayer controlados tras quemar 20 y 42 hectáreas, respectivamente.

Un fuego en Porto do Son obliga a desalojar a una veintena de vecinos

Un incendio en Porto do Son obligó a desalojar a una veintena de vecinos El fuego se originó en la parroquia de Nebra y quedó controlado sobre las 20.00 horas MARCOS CREO

Un incendio que circundó la aldea de Calo, en la localidad coruñesa de Porto do Son, obligó a los medios de extinción y a los agentes de la Policía Local a desalojar a una veintena de vecinos. Las llamas, que afectaron a una superficie cercana a las 20 hectáreas, fueron sofocadas alrededor de las ocho de la tarde. El fuego arrancó a las cuatro y Medio Rural movilizó, en primer lugar, a un agente forestal, cinco brigadas, tres motobombas y dos helicópteros. Al ser incapaces de controlar las llamas, se enviaron a dos aviones y mayor personal. Voluntarios de Protección Civil también participaron en la extinción de las llamas.