Las policías locales de Galicia claman por su falta de medios pese al nivel 4 de alerta El CSIF asegura que no hay chalecos balísticos, ni guantes anticorts y no se hacen prácticas de tiro

La Voz de Galicia Vigo

la voz 23/08/2017 18:13 h

La intensificación de las medidas de vigilancia y control recomendadas tras los atentados de Cataluña no están siendo acompañadas en Galicia de un refuerzo en las condiciones de trabajo de la mayoría de las policías locales, según denuncia la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF). El sindicato considera «gravísima la situación por falta de medios físicos y materiales con la que se encuentran a diario» los miembros de los cuerpos locales de la policía en la comunidad, a pesar de los atentados de la pasada semana y haberse reforzado el nivel 4 de alerta antiterrorista, establecido desde junio del 2015.

El sindicato asegura que los agentes son expuestos a situaciones de riesgo por decisiones que se amplían cada vez más por falta de efectivos, como las patrullas e intervenciones unipersonales, sin compañía de al menos otro policía por tanto, «o porque no se proporcionan chalecos balísticos personales y guantes anticortes con todas sus condiciones de operatividad». Alade en su denuncia el CSIF que en muchos casos no se cumple tampoco con la obligación de realizar las prácticas de tiro anuales que deberían llevarse a cabo cada cuatro meses, ocurriendo con frecuencia que no se haga ni siquiera una por ejercicio.

Por todo ello, la central mayoritaria entre las plantillas municipales de la comunidad reclama «la máxima urgencia y celeridad» para resolver dichas carencias en seguridad por parte de los ayuntamientos con cuerpos de policía local a su cargo.