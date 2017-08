David Civera deja «a la altura del betún» a la orquesta gallega Superfama

0

Redacción 23/08/2017 19:11 h

El pasado 19 de agosto, David Civera actuó en las fiestas de Nigrán compartiendo noche con la orquesta Superfama. Antes de comenzar su actuación, el artista se subió al escenario para explicar al público que seguiría adelante con la actuación prevista para esa noche a pesar de que no le habían proporcionado el material necesario para desempeñar su profesión. «Esta noche me han dicho que teníamos que anular y he dicho que no podíamos. Aunque aquí arriba las condiciones técnicas no son las correctas, yo he decidido venir», aseguró.

La explicación del cantante le sirvió para ganarse los aplausos de gran parte del público allí congregado, pero también la crítica de los miembros de la orquesta Superfama, ya que la historia tenía un trasfondo que los presentes desconocían en el que se ninguneaba el trabajo de la formación musical.

Patricia Bazarra, cantante de la orquesta Superfama, escibió un post en su cuenta de Facebook dirigido a David Civera en el que califica de «falta de respeto» la actitud del cantante. Y es que, ante la falta de medios, la formación se prestó a proporcionar al artista de un modo completamente desinteresado el escenario, los micrófonos, cables y todo lo necesario para la actuación.

En su comentario le reprocha al cantante que no aprovechase su discurso para agradecer a la orquesta Superfama el hecho de haberles prestado el material, con lo que a su juicio dejó a la formación musical «a la altura del betún». «Todo lo que se le prestó es nuestro material de trabajo. Sea mejor o peor, es el mismo que nosotros usamos! Y si a alguien no le gusta el material de trabajo de los demás debe llevarse el suyo propio!», comenta. Y termina su publicación solicitando a David Civera un poco más de humildad.

Las palabras de la cantante de la orquesta Superfama llegaron a oídos de David Civera. Pero lejos de tratar de enmendar su error u ofrecer cualquier tipo de explicación, el artista se limitó a un simple «Gracias por todo Patricia. He de seguir trabajando», una expresión que no sentó del todo bien a la formación.

Tras la polémica suscitada, el artista tuvo que explicar en su cuenta de Twitter que en ningún momento quiso decir nada en contra de la orquesta, simplemente explicar las limitaciones técnicas a las que se tuvo que enfrentar.