La nieta de Franco: «La propiedad del pazo de Meirás es nuestra y así va a seguir siendo»

A CORUÑA / LA VOZ 22/08/2017 05:00 h

La polémica sobre el pazo de Meirás parece no afectar a sus propietarios, la familia Franco, que estos días están utilizando este edificio como residencia para sus vacaciones en Galicia, como acostumbran a hacer todos los años.

Mientras las críticas y las iniciativas se suceden, la familia Franco permanece ajena a la polémica, con declaraciones de Carmen Martínez Bordiú, nieta del dictador, a una revista, Corazón, en las que asegura que no están dispuestos a ceder ante la presión social. «No tiene ningún sentido que aseguren que todo va a cambiar y que van a gestionar las visitas, porque no tienen legitimidad. La ley deja claro que la propiedad del pazo es nuestra y así va a seguir siendo».

Para Carmen Franco, hija del que fue jefe de Estado, la declaración municipal de personas no gratas en Sada «tiene como único propósito molestar. Ya no se trata solo de una cuestión de educación, ahora educación hay poca. Lo que quieren es hacer daño», aseguró en declaraciones al suplemento Crónica de El Mundo. Carmen Franco, por cierto, se dejó ver estos días en A Coruña, como el fin de semana en las instalaciones del Club Náutico.

Como cada año, la familia Franco pasa unos días de vacaciones en su residencia veraniega de Meirás, que debido a su catalogación como bien de interés cultural tiene que abrir sus puertas al público cuatro días al mes. En la entrada de acceso al pazo luce una nota que advierte que en agosto los días habilitados para visitar la residencia veraniega del dictador son el 1, 2, 30 y 31. Quedan pendientes los dos últimos y llama la atención que dicha nota advierta también que tanto el teléfono de contacto como el correo electrónico utilizados para formalizar la reserva no están operativos este mes porque están «de vacaciones».

El conflicto llega a Europa

La eurodiputada gallega Lidia Senra, integrada en el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, llevó ante la Comisión Europea la actitud de la fundación Franco y la situación en la que se encuentra el pazo de Meirás, cuyas visitas guiadas son gestionadas por esta institución. La eurodiputada gallega destaca la gran «indignación que existe en Galicia e no resto do Estado español» por esta situación y solicita a la institución europea que se posicione ante lo que califica como «un insulto ás vítimas do franquismo e ante un exercicio de apoloxía do xenocidio e da ditadura».