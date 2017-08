Diana López-Pinel: «O sigo luchando hasta el final por mi hija, o muero»

Incapaz de volver a A Pobra para no reabrir heridas, el padre de la joven reconoce que peleará hasta el final para que se haga justicia

A falta de tres días para que se cumpla el aniversario de la desaparición de su hija, Juan Carlos Quer accedió a valorar todo lo ocurrido hasta la fecha. Quiso agradecer el esfuerzo a todos los vecinos de A Pobra, de Barbanza, de Galicia y de cada punto de España que ayudaron para descubrir qué pudo pasar aquella fatídica madrugada del 22 de agosto.

-¿Ha valorado regresar A Pobra?

-No me planteo volver. Lo he estado valorando, pero no quiero abrir más cicatrices. Regresar sería muy duro.

-¿Confía en que su hija sigue viva?

