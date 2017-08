El cruce de declaraciones entre las autoescuelas gallegas y los examinadores tensa el conflicto

0

Redacción / La Voz 19/08/2017 05:00 h

Unos días antes de que se conozca si finalmente la huelga indefinida de examinadores de tráfico prevista para el 4 de septiembre se mantiene, el cruce de declaraciones entre el presidente de la Federación Gallega de Autoescuelas, José Manuel López Marín, y la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) tensa el conflicto. El colectivo que representa a estos funcionarios asegura que ha presentado una denuncia contra López Marín por llamarles «terroristas entre otros muchos insultos que a diario publica en su blog personal y que firma con su nombre y apellidos», unas declaraciones que a juicio de los afectados «incita al odio y a posibles agresiones».

El presidente de las autoescuelas gallegas ha negado rotundamente estas acusaciones: «Es falso e inaceptable. Yo no provoco a nadie, solo represento a unos profesionales que quieren trabajar tranquilamente. El problema lo tienen con la Administración. En mi blog se transcribe un comentario que escribió otra persona. Nada más. Y que incito a la violencia pero, ¿qué es eso? Se creen hijos de Dios y nos toman por vasallos y no somos vasallos de nadie. La huelga es legítima o no, pero lo que sí es es abusiva porque no podemos hacer nuestro trabajo. Llevamos así dos meses y amenazan con un tercero», asegura.

Para el colectivo de examinadores «la incontinencia escrita y verbal» de López Marín ha provocado numerosas quejas de los profesionales, que alertaban de la «incitación al odio y posibles riesgos de agresión que las manifestaciones de este individuo podrían producir». Y todo ello «ha sido puesto en conocimiento del juez de guardia junto con las pruebas y evidencias». Para Asextra, los examinadores se han convertido «en el blanco de las críticas furibundas de este alto ejecutivo de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) por ejercer estos funcionarios su legítimo derecho a huelga» y advierte que la asociación «llevará a los tribunales a toda persona pública o privada que falte al honor del colectivo examinador e incite al odio hacia estos funcionarios».

Reunión con la DGT

El próximo 22 de agosto la DGT ha citado al comité de huelga para «el análisis y discusión de la convocatoria de huelga indefinida convocada desde el 4 de septiembre». El comité destaca que en la citación «en ningún caso se habla de negociación y diálogo para una posible desconvocatoria» de la huelga y anuncia que acudirá a la cita ya que están dispuestos a dialogar.