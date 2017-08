«Lo peor no es que no supiesen; lo grave es que ni se dignaron a venir a ver al niño»

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia fina Ulloa

ourense / la voz 17/08/2017 05:00 h

La asturiana Trinidad Cañete va a tardar en olvidar el mal trago de sus vacaciones en Galicia. Lo pasó el domingo en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. Ante la negativa del personal sanitario a colocar un botón gástrico a su hijo, tuvo que hacerlo ella misma «mientras el médico y las enfermeras miraban y me daban gasas y vaselina», relata.

Trinidad es madre de un niño con parálisis cerebral que necesita de este dispositivo para recibir las dosis de alimentación nocturna. Puede ocurrir que esa especie de sonda se mueva y caiga y en alguna ocasión ya le había ocurrido en Gijón, «pero le llevamos al hospital y allí se lo coloca de nuevo el cirujano en cinco minutos». Así se lo explicó al médico que lo atendió en las urgencias pediátricas del CHUO. «La verdad es que no tengo queja del pediatra ni de las enfermeras que estuvieron en todo momento muy atentos e intentando que viniera un especialista a hacerlo, porque ellos nunca lo habían visto hacer y no se atrevían», apostilla. Pero las llamadas, primero a un cirujano, luego a un radiólogo intervencionista y a un digestólogo, no dieron resultado. Trinidad no entiende que un servicio de urgencias no disponga de personal preparado para realizar una tarea que ella misma fue capaz de afrontar, pero aún le parece peor el desinterés del resto de especialistas avisados y que no acudieron. «Lo peor no es que no supiesen; lo grave es que esos especialistas ni se dignaron a venir a ver al niño», sentencia.

Tampoco ella había colocado antes el dispositivo, pero recordando cómo hacía el cirujano del Hospital Central de Asturias, se decidió a ello. «Una vez que se cae el botón, el agujero se va cerrando poco a poco», señala. De hecho asegura que «aunque fui abriendo poquito a poco, ya se estaba cerrando y tuve que forzar un poco». Cuenta que tomó la decisión tras ver la inoperancia del personal hora y media después de entrar en el servicio. «Pregunté por otro hospital y me dijeron que tendría que ir a Vigo, pero eso supondría que ya llegaría el agujero cerrado del todo y mi hijo tendría que entrar directamente en quirófano», señala.

La dirección de la EOXI ourensana asegura que, a pesar de que no consta reclamación por escrito, ya ha iniciado una investigación de oficio. «Está a solicitarse a información pertinente sobre os feitos acontecidos no servizo de urxencias pediátricas durante a tarde do domingo, e recabando os correspondentes informes aos distintos servizos implicados na atención sanitaria do doente», aclaraba ayer la gerencia del área sanitaria en un comunicado.