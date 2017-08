Galicia va camino de superar el récord del 2016 y roza el 90 % de ocupación

0

Redacción / la Voz 17/08/2017 05:00 h

Quienes conocen Galicia de otros años, ya habrán notado este verano que cada vez es más difícil encontrar alojamientos tirados de precio o ir a un restaurante y pagar por un menú dos perras. Los buenos datos turísticos que se están registrando desde hace varios ejercicios tienen buena culpa de ello. Este verano se espera alcanzar los datos de ocupación del año pasado, entre un 80 y un 90 % en función de la zona. Pero también lo constatan los datos del IPC del pasado mes. La subida de los precios en restaurantes y hoteles con respecto a julio del 2016 se ha incrementado un 2,4 %, tres décimas más que en el resto del territorio nacional. Es decir, que si en julio del año pasado una habitación costaba 50 euros, en este año el precio es de 51,2 euros, mientras que el menú del día en un restaurante ha pasado de 10 a 10,24 euros.

Hace unos días el presidente del Clúster Turismo de Galicia, Francisco González, ya apuntaba cuál será la estrategia del sector para los próximos años: «Si yo tengo 100 habitaciones, prefiero ocupar 50 a 100 euros la noche que 100 a 50 euros. Porque con lo primero tengo posibilidad de crecer, pero con lo segundo estoy a punto de sentirme desbordado». Unas declaraciones que corrobora al indicar que lo que preocupa ahora mismo ya no es tanto el nivel de ocupación sino el Revpar -la abreviatura inglesa de Revenue Per Available Room-, es decir, el medidor que se utiliza en la industria hotelera para valorar el rendimiento financiero de un establecimiento y que en el caso de los hoteles está relacionado con el precio por habitación disponible: «Ya no debemos fijarnos tanto en el número de clientes sino en la rentabilidad, en el precio medio por habitación. Es verdad que está subiendo un poco pero no lo que debería», comenta González que tiene claro cuál debe de ser el objetivo: «Tenemos que salir en los listados en los que aparecemos de la mitad hacia abajo en cuanto a precio, y pasar a estar en la mitad hacia arriba de la lista», reconoce. Para la patronal este salto es imprescindible para seguir manteniendo los niveles actuales y también para garantizar la renovación de las estructuras y una oferta acorde a la marca de turismo de calidad que va unido a la comunidad gallega.

En cuanto a la ocupación, es evidente que está siendo muy buena, similar a la del año pasado, en torno a un 85 %. Y eso, a pesar de que el tiempo no se está comportando tan bien como en julio y agosto del 2016. Lo que demuestra la buena salud de la que goza el sector, que aspira a alcanzar los seis millones de visitantes dentro de tres años. Prueba de ello son también las colas que estos días se están registrando para acceder a la catedral de Santiago o el cartel de lleno que prácticamente a diario se cuelga para ir a Cíes o acceder a la playa de As Catedrais.

A principios de agosto, Galicia había recibido ya 2,5 millones de visitantes (un 5 % más que el año pasado), con 3,6 millones de pernoctaciones (un 8 % más). Además, hasta el pasado mes, los extranjeros dejaron en las arcas gallegas 478 millones de euros, un 15 % más que en el 2016.

En cuanto a los precios, juntos con los hoteles y restaurantes, el precio de la vivienda, agua y combustibles, así como el transporte, es lo que más subió el mes pasado con respecto a julio del 2016, según el INE (Instituto Nacional de Estadística). Si en los establecimientos de restauración y hoteleros, la subida fue de un 2,4 %, en el caso de la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue de un 38 %, mientras que en el resto de España experimentó un crecimiento del 3,2 %. El precio del transporte en Galicia se incrementó en un 2,2 %, frente al 2,4 de todo el territorio nacional. También es llamativo el incremento general en la comunidad gallega, al convertirse en una de las siete regiones donde más se incrementó, tan solo superada por Baleares en una décima y por Cataluña y Melilla, en dos.

Por otro lado, y tras la visita de agentes tributarios a las viviendas turísticas en las que interrogan a los usuarios sobre la duración del contrato y el precio del alquiler, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, propone que se apruebe una normativa fiscal que defina los requisitos de este tipo de alquiler cuando se realiza por particulares: «No parece lógico que la imposición de unos requisitos desproporcionados deje a los ciudadanos fuera de este mercado, lo que afectaría a su derecho de propiedad», indica.

Sube un 9 % el número de peregrinos al superarse los 188.000

El aumento de peregrinos que llegan a Santiago sigue imparable. En lo que va de año ya alcanzaron la capital compostelana más de 188.000, casi un 9 % más que en el mismo período del 2016. Más de la mitad de estos peregrinos ya son extranjeros, un 55 %. Las nacionalidades más presentes en el Camino son italianos, alemanes y estadounidenses. Y La mayoría, el 60 %, llega a Santiago a través del Camino francés, un 20 % lo hace por el portugués y el resto se reparte entre los diferentes itinerarios xacobeos. Durante el verano, se sellan a diario cerca de 1.500 compostelas, aunque en jornadas puntuales se llegaron a superar las dos mil.

Lleno total desde Ribadeo hasta A Guarda

Colas y problemas de tráfico son algunos de los inconvenientes de que la comunidad se llene de turistas

A estas alturas del verano, es difícil encontrar un sitio sin turistas. De norte a sur y de este a oeste, los visitantes acuden en masa a las zonas más atractivas de la comunidad.

Aforo completo en Cíes. La naviera Mar de Ons asegura que, pese a que todavía quedan billetes para Cíes, hasta el próximo domingo no volverán a ponerlos a la venta pues asegura que el aforo en la isla está completo. Tanto esta compañía como Piratas de Nabia han sido expedientadas recientemente por llevar a Cíes más pasajeros de los permitidos. Además, las calles más céntricas de Vigo se llenan estos días de numerosos excursionistas que están realizando viajes por diferentes puntos del país. Asimismo, las altas temperaturas provocaron la habitual afluencia masiva a las playas de O Morrazo y O Val Miñor, lo que derivó en importantes aglomeraciones de tráfico en el puente de Rande, en el corredor de O Morrazo y en los alrededores de Praia América.

Viajes por la ría en A Coruña. Aparte de la torre de Hércules o los museos científicos, uno de los principales reclamos turísticos de A Coruña son las lanchas que recorren la ría, que estos días registran largas colas de usuarios. Los viajes duran una hora, en la que recorren los puntos más emblemáticos de la ría hasta llegar a Mera, en Oleiros, y luego regresan.

Más de dos mil consultas en cuatro días en Lugo. Desde el Concello de Lugo señalan que las cifras de turistas de este puente han sido mejores que las del pasado año. Se basan a que en el 2016 tuvieron en la oficina de turismo 1.700 consultas en cuatro días, mientras que este año fueron alrededor de 2.000. Desde la asociación de hostelería de Lugo destacaron que las pernoctaciones rondaron el cien por cien de ocupación hotelera. En Vilalba, el Parador también registró esos niveles, al igual que en la comarca de Sarria y A Ulloa, debido a la elevada presencia de peregrinos. Portomarín y Palas de Rei estuvieron a tope.

Sanxenxo, tercera ciudad de Galicia en agosto. Sanxenxo, capital turística de las Rías Baixas, se convierte este mes en la tercera ciudad de Galicia, solo superada por Vigo y A Coruña. En julio se marcó un récord de visitantes, con un nivel de ocupación hotelera del 82,21 % y la previsión de agosto es que se mantenga la misma tendencia.

Masificación en Baroña. El castro de Baroña se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la comarca barbanzana. En el arranque de este mes, en solo cinco días, pasaron más de 6.000 personas por el punto de información turística de Baroña y el pasado fueron más de 10.000. La masificación turística preocupa al gobierno sonense, que estudia poner un límite al número de personas que acceden al asentamiento para evitar que se repitan los problemas de este año. La afluencia de público desborda los medios disponibles y es casi imposible evitar alteraciones el entorno del yacimiento.

Colas en Santiago. Las colas para acceder a la catedral siguen creciendo hasta alcanzar niveles desconocidos en la ciudad, que registra un lleno total.

Lleno en As Catedrais. La archiconocida playa sigue colgando el cartel de completo.

Con información de X. V. Gago, C. Ponce, J. Varela, M. Gago, P. Calveiro.