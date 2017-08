Memoria Histórica pide que se denuncie a la Fundación Franco por delito de odio

La Voz de Galicia P. s a. a.

A CORUÑA / LA VOZ 16/08/2017 05:00 h

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña (CRMH) pide a la Xunta Pro Devolución do Pazo de Meirás, un comité recién creado que une a los ayuntamientos coruñés y sadense, a la Diputación de A Coruña y a la propia CRMH, que se denuncie urgentemente a la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) por delito de odio. La organización considera que el último comunicado de la FNFF es un «relato negacionista do xenocidio franquista, equiparando ás vítimas cos verdugos». La fundación dice que el dictador «ni fusiló a nadie, ni dictó condena de muerte alguna». Desde la FNFF hablan de su pervivencia como una «obligación cívica». Aclaran que defienden «a la media España víctima del Frente Popular, que hoy yace olvidada» y dedican unas palabras a un sector, que denominan la «derecha cobarde», afirmando que son ellos los que están en juego y no la Fundación Franco.