Más de 4.200 viviendas turísticas se registraron con el nuevo decreto

La Voz de Galicia

redacción / la voz 16/08/2017 05:00 h

Más de 4.200 solicitudes de licencia de viviendas para uso turístico han sido registradas en Galicia desde la entrada en vigor el 10 de mayo del decreto de la Xunta que regula este tipo de negocios. La provincia de Pontevedra encabeza el número de solicitudes presentadas, con más de 2.250, seguida de la de A Coruña, con más de 1.360, mientras que las de Lugo y Ourense tuvieron 540 y 80, respectivamente, precisa el Gobierno autonómico.

Tal como se recoge en la normativa, las solicitudes conciernen a viviendas amuebladas que sean alquiladas al menos dos veces al año para estancias vacacionales inferiores a un mes tanto directamente por los propietarios o por empresas ajenas.

El fenómeno de alquiler vacacional, que ha proliferado fundamentalmente a través de agentes por redes de Internet, llevó a la Xunta a establecer una normativa que exige a los propietarios pedir una licencia mediante la presentación de una «declaración responsable» y el pago de una tasa de 57 euros, tras las denuncias del sector hotelero y turístico que se quejó de la competencia desleal generada. Esa norma fue aprobada en las primeras semanas del año y entró en vigor en mayo, fecha en la que los propietarios de viviendas iniciaron el proceso de regularización.

La Xunta señala que en comparación con otras comunidades autónomas, la normativa gallega es una de las «menos restrictivas» y apunta que su redacción se llevó a cabo «de la mano del sector, recogiendo las inquietudes, para así elaborar un decreto consensuado». Pese a ello, la normativa no ha gustado a todos. La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) es muy crítica con varios de los puntos de este decreto e incluso pidió en su momento a la Xunta que suspendiese su aplicación para negociar con los propietarios de este tipo de negocio.

La Administración autonómica calculaba que en la comunidad existen entre 10.000 y 30.000 viviendas que se dedican a uso turístico, mientras que la patronal da una cifra en el entorno de las 30.000. Quedarían todavía muchas por regularizar su situación, por tanto, entre 6.000 y 26.000.

La Comisión de Competencia reclama cambios en la normativa gallega

El decreto aprobado en Galicia ha sido cuestionado no solo por el sector, sino que también la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia considera que la nueva norma restringe la competencia y favorece de forma injustificada a las empresas ya instaladas, además de perjudicar a los usuarios y ser contraria a la normativa española y de la UE. Este organismo pidió una serie de cambios en el decreto y aseguró que recurriría a los tribunales si no se producían. La Xunta y la comisión acordaron negociar, pero de momento esas conversaciones, si existen, no han dado fruto.