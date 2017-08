Las obras de la AP-9 obligan al desvío provisional del Camino en Santiago

0

La Voz de Galicia marga mosteiro

santiago / la voz 15/08/2017 05:00 h

Las obras de ampliación del tramo Santiago Norte-Santiago-Sur de la AP-9 afectarán, a partir del jueves, día 17, a la entrada a Compostela del Camino Francés. Desde este día, el puente que cruza la autopista hacia el barrio de San Lázaro -el primer punto urbano del Camino- comenzará a ser derribado, y con ello se desmontará también el paso de madera del Camino Francés. Tanto para los coches como para los peregrinos se anunciaron ayer las rutas alternativas, que estarán operativas hasta finales de año, cuando se prevé que esté terminada la construcción del nuevo puente.

El concejal de Espazos Cidadáns de Santiago, Jorge Duarte, explicó que la ruta alternativa para los peregrinos fue marcada por la Dirección Xeral de Patrimonio y el Xacobeo, y aunque supone un rodeo que amplía la distancia para llegar al fin del Camino, primó la seguridad de los caminantes. Los peregrinos serán desviados por un paso interior del Monte do Gozo para salir hacia la rúa das Estrelas (paralela al monte do Gozo), y tras cruzar la autopista por un nuevo paso inferior, saldrán hacia la rúa Fernando Casas Novoa, en las inmediaciones del Campo de Fútbol de San Lázaro. A partir de este punto, los peregrinos continuarán el Camino por la ruta oficial. El trazado habilitado para los peregrinos no coincide con el propuesto para los coches y el autobús urbano. En el caso de los vehículos pesados se les prohíbe el uso del vial habilitado para los coches, y tendrán que circular por la AG-54.

A lo largo de todo el tramo nuevo del Camino se acondicionó una pista de tierra compactada de dos metros de ancho, y también se empezaron a colocar las nuevas señales para guiar a los peregrinos hacia el trazado provisional. En cualquier caso, hasta el jueves no se taparán todas las marcas de la ruta oficial que lleva a los peregrinos hacia el puente de San Lázaro.

Con las obras de construcción del nuevo puente sobre la AP-9 se acometerá también la reposición del paso de madera de los peregrinos, que en la actualidad sufre un grave deterioro.

