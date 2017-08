Cuatro navieras llevaron a las islas Cíes 4.000 pasajeros de más solo en dos días

0

La Voz de Galicia Diego pérez

vigo / la voz 15/08/2017 05:00 h

Los pasados 3 y 5 de agosto, los guardas del Parque Nacional das Illas Atlánticas cazaron a cuatro navieras transportando a unos 4.000 pasajeros de más a las islas Cíes, un espacio natural protegido en el que rige un cupo máximo de 2.200 visitas al día. Los resultados de la inspección fueron concluyentes. A raíz de las denuncias de los trabajadores del archipiélago vigués, la Xunta ha decidido abrir un total de 26 expedientes a las compañías, seis de ellos por el exceso de viajeros y otros veinte por incumplimientos varios como la utilización de atraques indebidos o el incumplimiento de horarios.

Mar de Ons, Nabia, Tour Rías Baixas y Rías Gallegas son las empresas señaladas. Se exponen ahora a fuertes sanciones económicas. Incluso, si se aplica en todo su alcance la ley por la que fue declarado el único parque nacional de Galicia, podrían sufrir la suspensión del permiso para operar. La Dirección Xeral de Patrimonio Natural ha dado instrucciones para que se aplique la normativa y no haya miramientos.

No es la primera vez que pillan in fraganti a las dos navieras más importantes, Mar de Ons y Nabia, que se encargan también de cubrir las rutas marítimas con O Morrazo del servicio regular a lo largo del año. Ambas ofrecen los viajes a Cíes desde Vigo, Cangas y Baiona. Rías Gallegas transportó a viajeros derivados por Mar de Ons y Tour Rías Baixas opera desde el muelle de Baiona.

«Es un problema de sentido común, no se puede ser tan avaricioso», afirma el director del Parque Nacional Illas Atlánticas. José Antonio Fernández Bouzas, quien explica que, por un lado, está la cuestión medioambiental en un espacio natural de primer orden que hay que proteger y, por otro, una cuestión de seguridad. «Puede producirse un incendio o cualquier emergencia y habría que evacuar las islas, por lo que tenemos que tener controladas a las personas que hay allí», señala.

La Consellería de Medio Ambiente ya abrió a las navieras 22 expedientes en el 2014, tres en el 2015 y 14 en el 2016. Las irregularidades han sido constantes en el transporte a Cíes, un negocio muy goloso desde que las islas empezaron a tener una gran promoción turística como parque nacional. El bum fue en aumento al aparecer Rodas en distingos ránkings internacionales como una de las mejores playas del mundo y ha eclosionado con las campañas para que se tramite la declaración de las islas como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco. El Ayuntamiento de Vigo promueve únicamente Cíes y la Xunta quiere incluir en la declaración a Ons, Sálvora y Cortegada, es decir, todo el parque marítimo-terrestre.

Todos los fines de semana de este verano se han agotado, al menos oficialmente, los billetes para ir al archipiélago vigués.

Un negocio de 18,50 euros por viaje que puede sufrir la vigilancia de Hacienda

Un billete para las Cíes cuesta 18,50 euros en temporada alta (6 euros para niños de tres a doce años) y raro es el día de agosto que no se cubre el cupo máximo de 2.200 visitas. El tirón turístico de las islas no deja de crecer año tras año, pese a las lógicas restricciones por tratarse de un espacio natural protegido. Aunque el negocio que genera el archipiélago no se acaba en las navieras (hay un cámping de 800 plazas y tres restaurantes, además de empresas náuticas que ofrecen desde paseos a prácticas de buceo), las sospechosas prácticas de estas con una presunta contabilidad en B puede acabar en el punto de mira de Hacienda, según advertían ayer fuentes de Medio Ambiente.