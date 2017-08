Amplían el plazo para alegar a la Lei de Saúde ante el aluvión de sugerencias

La Voz de Galicia

Santiago / La Voz 15/08/2017 05:00 h

Unas ochocientas sugerencias en menos de dos semanas. El anteproyecto de la Lei de saúde de Galicia ha provocado un aluvión de reacciones que han obligado a la Consellería de Sanidade a ampliar el plazo de presentación de sugerencias hasta el próximo 1 de septiembre. De momento el Sergas no aclara qué aspectos de esta nueva legislación son los más cuestionados porque no ha hecho una recopilación de las propuestas presentadas, muchas de ellas realizadas por particulares.

La cifra de aportaciones es llamativa, si se compara con cualquier otra normativa autonómica. El decreto para la reapertura de farmacias, por ejemplo, registró quince. Y de todos los proyectos que la Xunta tiene pendientes de aprobación, el que más se aproxima en número de sugerencias es la Lei de protección e benestar dos animais de compañía, con 229, muy lejos de las casi 800 de la Lei de saúde.

Una modificación

En realidad, el Sergas no ha elaborado una nueva ley gallega de salud, sino que ha modificado la actual, del año 2008, en varios aspectos. El fundamental es la estructura sanitaria, ya que las áreas pasarán de once a siete. Con ello la Xunta equipara las actuales EOXI, que ya son siete, a las áreas. Dejarían por lo tanto de considerarse área sanitaria Monforte, Cervo, O Barco y O Salnés. La Consellería insiste en que no habrá ninguna novedad para los pacientes, que no tendrán que cambiar ni de médico ni de hospital. Además, se crean los distritos sanitarios, que se corresponderán con cada uno de los catorce hospitales públicos.

Otros aspectos que recoge esta legislación se refieren a la creación de los consellos de saúde de área y a la mejor incorporación de la investigación y transferencia de conocimiento en la norma.

El anteproyecto ha sido criticado por la oposición y los sindicatos en el fondo y en la forma. En la forma por presentarse en pleno mes de agosto y en el fondo porque, aseguran, quitará autonomía a los hospitales comarcales. Es llamativo que en el texto actual se recoge que las zonas sanitarias tendrán en cuenta las necesidades de la población, pero el nuevo cambia este aspecto por los recursos existentes.