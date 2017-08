«Algunos trabajadores de autoescuelas no cobran nada este verano»

0

redacción / la voz 13/08/2017 05:00 h

José Manuel López Marín es el presidente de la Federación Gallega de Autoescuelas, que aglutina a unas 500 empresas del sector, en su mayor parte compañías familiares, muy pequeñas. Estas sufren especialmente la huelga de examinadores que tuvo lugar tres días a la semana durante el mes de julio y que ahora se reproducirá en septiembre.

-Se quejan de que la huelga sea precisamente durante el verano.

-Es la época en que equilibramos la caja de todo el año, por eso es nuestra ruina. Como no se sabe si habrá exámenes en septiembre, mucha gente se retrae de venir a prepararse en la autoescuela.

-¿Están cerrando negocios en Galicia?

-Que nosotros sepamos, no. Pero sí sabemos que algunos trabajadores no han cobrado este verano, y no cobrarán. Son autónomos y viven de esto; si no trabajan, no cobran. La mayor parte de las autoescuelas son negocios familiares. Si no tienes clientes, no ingresas, pero tienes que hacer frente a todos los pagos igual.

-¿En cuánto se redujo la demanda?

-Calculamos que entre el 70 y 80 % para el conjunto de Galicia. Depende de la provincia. Pero la situación es horrible.

-¿Les parece lógico que haya un paro entre los examinadores?

-No entramos en el litigio, que es una cuestión entre la Administración y el colectivo. A nosotros nos parece bien que la gente reivindique un salario digno, pero entre un incremento de 200 o 250 euros al mes y la supervivencia de un negocio...

-¿Hubiesen aceptado el paro en otro momento del año?

-Nuestra relación con los examinadores siempre ha sido cordial, y sí, en otro momento hubiésemos apoyado su paro. Pero no queremos meternos en medio. Nosotros somos víctimas, como las personas que quieren examinarse y no pueden.

-¿La gente se matricula si no tiene una fecha de examen en mente?

-Nos falta mucha concienciación en este punto. Hay que venir a la autoescuela para aprender a conducir, no para sacar el carné. Si tienes el carné es que tienes permiso para llevar un coche, pero si no sabes conducir te puede costar la vida. Si no estás preparado, no puedes circular por la vía pública, pero no se dan cuenta de los riesgos de no saber conducir bien.