«No se me ocurre salir al monte sin mi teléfono móvil encima»

La Voz de Galicia andrea presedo j. c.

redacción / la voz 13/08/2017 05:00 h

«Estábamos de ruta y me caí. Tuve la mala suerte de que me hice un corte bastante feo en el brazo que no paraba de sangrar. Mis compañeros decidieron que lo mejor era avisar a emergencias para que me atendiesen. Estábamos en el medio del monte, así que les mandamos nuestra geolocalización por WhatsApp», relata Guillermo Janeiro, aficionado al ciclismo de montaña. Los hechos ocurrieron el pasado mes de noviembre y, consciente de que hacer mountain bike implica correr riesgos, reconoce que a día de hoy no se le ocurre salir al monte sin su teléfono móvil.

Este no es el primer caso ni tampoco será el último. Hace solo unos días, un ciclista herido era rescatado en la zona de A Laracha gracias también a que compartió su geolocalización por WhatsApp con el 112 para poder informar con exactitud de dónde se encontraba.

«Tenemos la gran suerte de que la zona en la que solemos movernos [Vigo] tiene cobertura por todas partes. Si no, no podríamos usar el teléfono móvil y las cosas se complicarían mucho en caso de accidente», comenta Gerardo Lareu, presidente del club al que pertenece Guillermo. Él mismo fue el que facilitó su geolocalización al 112 cuando Guillermo sufrió la caída.

Estos dos amigos explican que además, el uso de los móviles les permite tener un mejor conocimiento del terreno por el que van de ruta con la bicicleta, ya que Google Maps y otras aplicaciones enfocadas hacia el deporte proporcionan mapas detallados con los que pueden ver cuáles son las mejores rutas dependiendo de su situación. «Si nos perdemos, lo primero que hacemos es consultar los mapas con el móvil para ver cuál es la ruta más corta para volver. Realmente son de gran ayuda», comenta Guillermo.

Juan Ramón Maceiras, del Club Ciclista Clásico Bike Works, explica que llevar encima un dispositivo móvil con el que avisar permite no dejar solo al herido. «Hará cosa de diez años un compañero que venía conmigo se cayó por un barranco y se rompió la clavícula. Como no había forma de enviar la geolocalización tuve que ir yo a buscar a los bomberos a la carretera dejando a mi compañero herido solo. Ahora gracias a WhatsApp o a aplicaciones como Strava o Garmin se pueden evitar este tipo de problemas», explica.

No hay discrepancias entre los ciclistas. De esta manera, Brais Chas, de Bicicletas Brais Chás, coincide con Maceiras y añade que «si el problema del ciclismo de carretera son los coches, en el de montaña es que no puedes ir solo porque te arriesgas a tener un accidente, perder la consciencia y quedarte tirado sin poder avisar». Reflexiona también sobre el uso de aplicaciones móviles en el rescate a ciclistas y senderistas en la montaña y reconoce que ha vivido casos en los que haber podido compartir su geolocalización con el 112 le habría sido de gran utilidad. «Un compañero se cayó y se rompió el hombro. Estábamos en medio del monte y no sabíamos explicar exactamente dónde nos encontrábamos, así que tuve que bajar hasta el pueblo, esperar por la ambulancia y luego guiarla con mi bicicleta hasta donde estaba mi compañero herido», relata. El envío de la geolocalización al servicio de emergencias habría agilizado el rescate «pero por desconocimiento no fuimos capaces de hacerlo. Antes los teléfonos no eran tan sencillos de usar como ahora», añade. Destaca, sin embargo, que a partir de ese día vieron que era necesario salir preparados. «Ahora siempre llevamos el Strava activado, que nos permite ir grabando el recorrido y así estamos localizados continuamente», concluye.

Las aplicaciones más usadas

WhatsApp: perfecto para compartir la geolocalización

Esta aplicación, gratuita tanto para Android como para iOS, permite compartir la ubicación a golpe de un clic la conversación o grupo que elijas. Tan solo hay que tener activado el GPS del móvil y los datos. Gracias a esta app, varios ciclistas de montaña han sido ya rescatados.

Garmin: sincroniza con otros dispositivos

Garmin Connect es una aplicación gratuita pensada para entrenamientos de diferentes deportes. Permite ir registrando datos de actividad así como compartir y conocer la ubicación. Se puede sincronizar con otros dispositivos como GPS, pulseras de actividad, relojes...

Strava: comparte en tiempo real tu ubicación

Creada como una red social en la que registrar los entrenamientos, Strava ofrece una versión premium -ocho euros al mes- que permite compartir la ubicación en tiempo real con hasta tres contactos. De esta manera, no se deja de compartir la ubicación, facilitando la localización de la persona.

Alpify: contacto directo con emergencias

La interfaz de la aplicación ofrece al usuario un gran botón rojo que, al ser pulsado, se pone en contacto con emergencias y facilita al 112 tus datos, ubicación y teléfonos de contacto de familiares. Es totalmente gratuita y en caso de no disponer de conexión a Internet, esta envía los datos vía SMS.

El 112 atendió 1.600 emergencias en un año a través de una app para teléfonos móviles

Localizar con rapidez a la persona que se pone en contacto con el 112 es vital. «Cuando alguien llama al 112 nosotros obtenemos, a través de los operadores móviles, los datos de localización del teléfono», explica Juan José Muñoz, gerente del 112 Galicia. No obstante, dependiendo de la zona desde la que se llame la precisión es mayor o menor. «Desde una zona aislada como puede ser en el medio de la montaña, la precisión oscila entre los tres y cuatro kilómetros», añade. Ante este problema, los diferentes servicios de emergencias implantaron a finales del 2015 el uso de la aplicación gratuita para móviles Alpify. El usuario que necesite ponerse en contacto con emergencias solo tiene que presionar el botón rojo de emergencia para que envíe un aviso al 112, que recibe la ubicación de la persona que pide el auxilio con un rango de error de entre tres y cinco metros.

Desde Emergencias inciden en la importancia de llevar activada esta aplicación, ya que además de servir de enlace de contacto con el 112, Alpify registra, a través del GPS del móvil, el recorrido de las últimas 24 horas. La propia aplicación permite introducir hasta tres personas de contacto que, en caso de creer que al usuario le ha podido pasar algo, tienen autorización para llamar al 112 y preguntar por la geolocalización de la persona que esté perdida. «Imagina que una persona tiene un accidente y se queda inconsciente. De esta manera, alguien que lo eche en falta puede ponerse en contacto con emergencias y activar su búsqueda», explica Muñoz.

Emergencias Galicia atendió durante el año pasado un total de 1.659 emergencias reales a través de Alpify. Esta aplicación es de gran utilidad para un perfil muy diverso de usuarios: ciclistas, senderistas, cazadores, pescadores...

Pero esta no es la única aplicación que utilizan en Emergencias. El WhatsApp es otra de las herramientas elegidas por el 112, aunque en menor medida -alrededor de 30 casos al año-.

Prevención

«Es vital llevar el teléfono encima y la batería completamente cargada». Estas son las dos recomendaciones principales que hacen desde Emergencias a la hora de realizar una salida a la montaña. Inciden también en la importancia de avisar a un familiar o amigo por qué zonas se va a salir, así como la hora prevista de regreso.