El edil del PSOE acusa a la ejecutiva de Coristanco de negociar la moción de censura con el PP a sus espaldas

0

La Voz de Galicia Toni Longueira

Carballo / La Voz 13/08/2017 05:00 h

El único concejal del PSOE en el Concello de Coristanco (6.426 habitantes), Abraham Gerpe Muñiz, se siente traicionado por la ejecutiva local tras la presentación este martes de una moción de censura firmada con los seis ediles del PP para arrebatarle la alcaldía a Terra Galega, cuyo bastón de mando pasaría a manos socialistas.

Gerpe cree que la dirección en Coristanco pretende situarlo a los pies de los caballos frente a la opinión pública cuando, según él, se limitó a hacer lo que le ordenaron: «Foi Aurelio Sánchez [secretario xeral del PSOE en Coristanco] o que promoveu a moción de censura. Foi el o que negociou todo co PP». Y añadió: «Todas estas conversas e negociacións fixéronse ás miñas costas. Eu non son afiliado ao PSOE nin estou en ningún órgano de dirección. Tiven coñecemento da posible moción de censura hai uns tres meses a través de La Voz. Despois de ler a noticia descubrín que PSOE e PP tiñan xa todo moi avanzado para o acordo».

Según Abraham Gerpe, fue Aurelio Sánchez «quen foi a polos papeis para a firma da moción de censura e pasoumos por WhatsApp», negando así la versión del secretario xeral del PSOE coristanqués, quien aseguró este jueves haber votado en contra de la moción de censura.

El portavoz dijo que el órgano de dirección del PSOE en Coristanco lo había metido en un «embrollo» y que, como portavoz, siempre hizo lo que le dictaron: «Ao non ser militante do Partido Socialista actuaba, por así dicilo, como o empregado dunha empresa. Se o partido me pedía unha cousa, eu facíaa, e con isto da moción de censura sucede o mesmo: o partido pediume que a firmara porque existían uns acordos e fíxeno». Gerpe se siente vilipendiado: «Se agora queren retirar a moción de censura que sexan eles, os da dirección local en Coristanco, os que a soliciten e xustifiquen o cambio de postura con argumentos válidos e coherentes». El portavoz exoneró de toda culpa a la ejecutiva provincial y, en concreto, a Julio Sacristán: «Para min non é o culpable, é a agrupación en Coristanco a que traslada os acordos e Sacristán actuou en función do que lle dixeron dende a executiva local».

Aurelio Sánchez negó las acusaciones y dijo que Gerpe siempre estuvo al tanto de las conversaciones y que era conocedor de la moción de censura. También negó haber cursado una petición a Gerpe para que retire la moción de censura: «Esa decisión é da provincial, non da local».

La sesión continúa fijada para el día 25 al mediodía

A la espera de acontecimientos y de conocer exactamente las posturas del PSOE y, sobre todo, del PP, el alcalde, Amancio Lavandeira, mantiene la convocatoria de la sesión para el día 25 (viernes) al mediodía. En un primer momento estaba prevista para el 23, pero un fallo en el procedimiento de entrega de documentación en el Concello ha obligado a retrasar en dos días la celebración de la sesión. El reglamento apunta que el pleno de la moción de censura se tendrá que convocar, como muy tarde, diez días hábiles (excluyendo sábados, domingo y el día 15, que es festivo) después de su presentación.