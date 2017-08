Villares aplaude la «marcha atrás» de los socialistas, que «favorecerá» acuerdos locales con En Marea

0

La Voz de Galicia s. l. l.

santiago / la voz 12/08/2017 05:00 h

El portavoz de En Marea no disimuló ayer su satisfacción por el hecho de que el PSOE haya dado «marcha atrás» en su plan inicial de llegar a un acuerdo con el PP para arrebatarle la alcaldía a Terra Galega en Coristanco. Luís Villares dijo que lo contrario sería «aliñarse coas peores formas de gobernanza do PP, e menos aínda con este tipo de tácticas», en relación a la frustrada moción de censura. Una vez «correxida» la situación, En Marea ve de forma positiva que el PSOE se coloque «nunha liña acorde co que leva predicando nas últimas semanas».

Pero el líder de En Marea no hizo esa lectura como un simple análisis de lo que ocurre en otra fuerza política, sino que Luís Villares reconoció que el hecho de «afastarse dunha entente co PP» por parte del PSOE es algo «desexable», que además podría impulsar futuros pactos de izquierdas en Galicia. «Favorecerá tamén o entendemento do PSOE coas mareas en moitas localidades», dijo el portavoz del partido instrumental más o menos a la misma hora en la que los socialistas daban por zanjado el pacto frustrado en Coristanco.

Pactos de izquierdas

No es la primera vez que Villares se pronuncia a favor de un pacto de izquierdas en Galicia. La nueva relación entre el PSOE y Podemos en el ámbito estatal, que se materializó esta semana con el acuerdo de gobierno en Castilla-La Mancha, fue vista con buenos ojos tanto por el portavoz de En Marea como por la secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, y la presidenta de la gestora del PSdG-PSOE, Pilar Cancela. Si bien reconocen que todo depende del proceso de primarias socialista y que, además, un pacto autonómico carecería de sentido por la mayoría absoluta del PP, sí admitieron que la nueva línea emprendida por el PSOE con Pedro Sánchez al frente podría ser positiva para esas alianzas de izquierdas en las ciudades, con la vista puesta en las próximas elecciones municipales.