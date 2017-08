Incomunicados por el enfado de un vecino con la compañía telefónica

0

La Voz de Galicia tania taboada

redacción / la voz 12/08/2017 05:00 h

Varios vecinos de la parroquia de Sistallo, en el municipio lucense de Cospeito, denuncian que permanecen sin servicio de telefonía fija e Internet desde la tarde de este martes. Según indicaron los afectados, carecen de estos servicios tras el incidente que sufrió un camión hace cuatro días y aseguraron que no obtienen solución porque un vecino «enrocado» le impide a Telefónica reponer uno de los postes que se encuentra en su finca. Según explicaron los perjudicados, un camión dedicado al reparto de pienso y que circulaba por la carretera que comunica la zona de Arco con Feira do Monte, enganchó un cable de Telefónica y rompió un poste, que provocó también el corte de la vía. A su vez, el incidente también causó daños en un segundo poste e hizo que se rompiesen tres líneas que suministraban el servicio de varios clientes.

Después de que los bomberos de Vilalba acudieran al lugar para retirar la viga rota de la vía y apartar el cableado hacia la cuneta para evitar la peligrosidad, personal del equipo de operaciones de Telefónica acudió a la zona para valorar los daños y hablar con los propietarios del terreno en el que estaba instalado el soporte roto.

Desde la compañía indican que los propietarios del terreno dieron su conformidad para la reposición del poste pero que el jueves, cuando los operarios de mantenimiento acudieron a la zona para reponerlo y sustituir las tres acometidas rotas, se encontraron con la negativa. Uno de los propietarios del terreno no autorizó la instalación. «Unha empresa privada non pode utilizar un espazo privado para o seu beneficio. A uns metros da miña finca hai un lugar público, así que que o instalen aí e se deixen de poñer escusas. Estou farto disto porque é a terceira vez que pasa», indicó el vecino que se niega a la recolocación del poste. Según la multinacional, no se puede instalar en otra ubicación porque en el otro margen de la vía hay una línea de media tensión de hilo desnudo y está prohibido instalar el poste debajo. La compañía valora otras opciones, como migrar a los clientes afectados a otra tecnología para solucionar el problema.