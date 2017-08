Extravían cuatro mil euros en la oficina de objetos perdidos de la Policía Local de Allariz

0

ourense / la voz 12/08/2017 05:00 h

En la oficina de objetos perdidos de Allariz, que custodia la Policía Local, se han extraviado cuatro mil euros. El dinero se guardaba depositado en el local de la policía municipal, en un bajo de la casa consistorial, y en el recuento de objetos realizado a principios de este mes se detectó que faltaba esa cantidad de dinero. El Concello de Allariz denunció ayer el robo de los cuatro mil euros. Fue el jefe de la Policía Local quien presentó la denuncia ante la Guardia Civil para que se iniciara una investigación sobre el hecho.

Fue en una inspección rutinaria realizada el lunes 7 de agosto cuando el jefe policial se percató de que faltaba la importante suma de dinero. En un armario de la sede policial se guardan, como en todas las oficinas de objetos perdidos, todo lo que los agentes encuentran por la calle o es entregado por vecinos. Libros, llaves, documentación y también dinero en metálico.

Como el que una mujer entregó en la Policía Local en septiembre del 2015. Había encontrado en una calle del casco urbano de Allariz una importante cantidad de dinero. Entonces el Concello lo hizo público, diciendo que se trataba de una cantidad de unos 3.800 euros -que no era la exacta para no dar pistas- con la finalidad de localizar al dueño, que no apareció.

Desde entonces, ese dinero junto con los otros objetos perdidos se custodiaban en la oficina municipal. El Concello, al no ser dueño ni titular de esas pertenencias, no podía depositarlas en una cuenta, explicó el alcalde, Francisco García (BNG). Por eso han pedido a los servicios jurídicos municipales que propongan un reglamento de custodia de estos objetos perdidos.