El edil del PSOE de Coristanco no da por muerto el pacto con el PP pese al veto de su partido

Las posibilidades de que el PP y PSOE se alíen en Galicia para hacerse con la alcaldía de Coristanco se diluyen. Aunque Abraham Gerpe, el único edil socialista de la corporación, se resistía ayer a renunciar definitivamente al pacto con el que los populares le iban a hacer alcalde, la dirección provincial del PSdeG ha dado la orden de frenar la moción de censura y retirarse de cualquier negociación al respecto.

Antes de tener conocimiento oficial de ese acuerdo, el edil socialista eludía asumir el veto a la censura decretado por la estructura provincial del PSOE, anunciando que no informará de si mantiene el pacto con el PP o no hasta comprobar «como moven ficha os demais antes ca min».

Haga lo que haga Gerpe, que no es militante del PSOE, la moción de censura quedaría abocada al fracaso, dado que de insistir en secundarla el edil sería expulsado del partido al que representa en Coristanco, pasando al grupo de los no adscritos, desde donde no puede impulsar un cambio en la alcaldía ni votarla a tenor de la ley antitransfuguismo.

«O executivo provincial do PSOE fala moito, pero non consulta nada. Non sei por que non se consulta coas bases do partido», clama Abraham Gerpe apelando a que se cumpla el modelo que defiende internamente Pedro Sánchez. El edil advierte que parte de la militancia del PSOE está cambiando ya de criterio dejando de apoyar la moción de censura, aludiendo directamente al secretario general local, Aurelio Sánchez, quien señala fue quien negoció con el PP el pacto «que me impuxo a militancia de Coristanco», concluye.

El cambio de postura también ha sido adoptado por el secretario provincial, Julio Sacristán, corregido ahora por su propia ejecutiva a unos meses de que se renueve la estructura orgánica del partido en A Coruña, como en el resto de las provincias gallegas.

La dirección provincial del PSOE coruñés argumenta que la opción de la censura fue adoptada por la agrupación local por la parálisis del Concello, pero que en las últimas horas el alcalde (de Tega) se ha ofrecido a tratar de reconducir la situación.