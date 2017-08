El BNG pide que se declare personas non gratas en Sada a todos los familiares de Franco

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia

sada / la voz 12/08/2017 05:00 h

El Concello coruñés de Sada celebra hoy un pleno extraordinario convocado por el alcalde, Benito Portela (Sadamaioría). El motivo es someter a votación de los grupos una propuesta para que el Concello asuma la gestión de visitas al pazo de Meirás, en lugar de la Fundación Franco.

El BNG presentará una enmienda para que incluya en la sesión extraordinaria de hoy. En ella pide la declaración de personas non gratas en Sada los familiares del dictador Francisco Franco.

«As declaracións do representante da Fundación Francisco Franco pretendendo facer de Sada un parque temático do franquismo no pazo de Meirás debe ter unha resposta contundente, máis aló de instar ás institucións a facer cumplir a lei», argumentan los nacionalistas.

Se refieren a declaraciones como «la grandeza de Franco está en sus obras. La grandeza de Franco se proyectó mas allá de su vida», hechas por Jaime Alonso, portavoz de la fundación. Estas proclamas aceleraron la decisión del BNG de presentar la moción, que ya tenían preparada para el pleno ordinario de dentro de 15 días, pero «visto que o alcalde decidiu convocar este pleno extraordinario, presentaremos xa a enmenda», aclaran representantes del grupo nacionalista.

Los representantes del BNG pretenden incorporar tres puntos en el orden del día. Los que se refieren a que el Concello de Sada se adhiera a los acuerdos adoptados en la Diputación el miércoles, para iniciar el proceso de recuperación del pazo de Meirás para el Patrimonio público, incluyendo la creación de una «Xunta pro Devolución do Pazo». Otro de los puntos incluido en la moción de los nacionalistas es que Sada apoye cualquier otra iniciativa que pretenda la incorporación del pazo de Meirás al Patrimonio público. Por último, el BNG propondrá a la corporación sadense la declaración de «personas non gratas en Sada aos familiares do ditador Francisco Franco que segue a disfrutar da herdanza do Pazo de Meirás».

Petición en Internet

La petición en la página web Change.org, de ilegalización de la Fundación Franco cuenta ya con más de 85.000 firmantes. El objetivo de la iniciativa es «que se ilegalicen las organizaciones que, como la Fundación Franco, hacen apología del franquismo», explican los responsables de la petición, cuyo fin es alcanzar las 150.000 firmas.