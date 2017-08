El PSOE coruñés corrige a Sacristán y veta la moción de censura en Coristanco

0

La Voz de Galicia xosé v. gago

a coruña / la voz 10/08/2017 23:49 h

La ejecutiva del PSOE provincial de A Coruña corrigió este jueves a su secretario general, Julio Sacristán, y vetó la moción de censura que arrebataría la alcaldía de Coristanco a Amancio Lavandeira, de Terra Galega, y convertiría a Abraham Gerpe, único edil socialista, en alcalde de esa localidad con el respaldo de seis concejales del PP. Por la mañana, Sacristán se mostró abiertamente partidario de esa operación, y afirmó que Xoaquín Fernández Leiceaga, portavoz parlamentario y candidato a la secretaría general del PSdeG, hablaba «gratuitamente» y con «desconocimiento» cuando se posicionó en contra de la moción. Pero Leiceaga no estaba solo. Sus dos rivales en las primarias, Juan Díaz Villoslada y Gonzalo Caballero, también criticaron el acuerdo con los populares. Para el primero, la moción no es «coherente con la línea del partido a nivel federal y en Galicia». El segundo subrayó que «no procede la connivencia con fuerzas conservadoras». También la presidenta de la gestora gallega, Pilar Cancela, se mostró segura de que la ejecutiva provincial vetaría la moción.

Ocurrió como predijo. La reunión de la ejecutiva comenzó poco antes de las ocho de la tarde, con veinte minutos de retraso. Los síntomas de nerviosismo eran evidentes, y no se facilitó el acceso de la prensa a la sede coruñesa del PSOE. Poco después de las 21.10 horas, los miembros de la ejecutiva empezaron a salir. Nadie hizo declaraciones, todos se remitieron a una comparecencia del secretario general «en diez minutos». Pasaron las 21.35 horas y la comparecencia seguía sin producirse. Entonces se anunció que Sacristán no haría declaraciones y que se enviaría un comunicado explicando lo decidido en la reunión. Según miembros de la ejecutiva, el escrito confirma lo que ya era un rumor a voces: que la mayoría del organismo se había posicionado en contra de la moción de censura, que quedaba vetada, desautorizando así las palabras pronunciadas por la mañana por Sacristán.

Claro que el veto podría no influir en la decisión de Abraham Gerpe de seguir adelante, ya que si el PP mantiene el acuerdo podría convertirse en alcalde incluso sin la autorización socialista. Los conservadores todavía no han tomado una decisión definitiva al respecto. Su presidente provincial, Diego Calvo, se reunió este jueves con el grupo municipal en Coristanco para conocer la situación de la localidad. Decidirá «en los próximos días».

Gerpe critica a Leiceaga y lo acusa de no «saber situar Coristanco no mapa»

t. l.

Horas antes de esa decisión del PSOE provincial, el candidato socialista (473 votos en mayo del 2015) a la alcaldía del Concello de Coristanco (6.426 habitantes), Abraham Gerpe Muñiz, criticó duramente a Leiceaga, al que acusó de no «saber situar Coristanco no mapa». Lo invitó a «saír do seu despacho e falar coa militancia e o órgano de dirección da agrupación local de Coristanco antes de dar a súa opinión pública». Gerpe Muñiz, que no está afiliado al PSOE, explicó que «as agrupacións locais e os seus afiliados son soberanos para adoptar as súas decisións» y aplaudió las negociaciones del PSOE local y provincial, que calificó de «sobresaíntes» al lograr que «un único concelleiro do PSOE vaia ser alcalde co apoio de seis do PP e sen ningún tipo de pacto de goberno previo». Esas negociaciones fueron a última hora desautorizadas por la ejecutiva del PSOE provincial.