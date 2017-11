Gerpe critica a Leiceaga y lo acusa de no «saber situar Coristanco no mapa»

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia t. l.

carballo / la voz 11/08/2017 05:00 h

Horas antes de esa decisión del PSOE provincial, el candidato socialista (473 votos en mayo del 2015) a la alcaldía del Concello de Coristanco (6.426 habitantes), Abraham Gerpe Muñiz, criticó duramente a Leiceaga, al que acusó de no «saber situar Coristanco no mapa». Lo invitó a «saír do seu despacho e falar coa militancia e o órgano de dirección da agrupación local de Coristanco antes de dar a súa opinión pública». Gerpe Muñiz, que no está afiliado al PSOE, explicó que «as agrupacións locais e os seus afiliados son soberanos para adoptar as súas decisións» y aplaudió las negociaciones del PSOE local y provincial, que calificó de «sobresaíntes» al lograr que «un único concelleiro do PSOE vaia ser alcalde co apoio de seis do PP e sen ningún tipo de pacto de goberno previo». Esas negociaciones fueron a última hora desautorizadas por la ejecutiva del PSOE provincial.