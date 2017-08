Circula en sentido contrario durante 29 kilómetros y a 150 kilómetros por hora

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Toni Longueira

Carballo / La voz 10/08/2017 05:00 h

Una kamikaze sembró ayer el caos en la autovía de la Costa da Morte y en la AG-55, que une A Coruña con Carballo. Agentes de la Guardia Civil de Carballo y varias patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de A Coruña detuvieron sobre las 12.00 horas a una vecina de Cee, nacida en 1970, por conducir a gran velocidad y en sentido contrario durante 29 kilómetros.

Iba en un Opel Corsa gris y se incorporó en la vía de alta capacidad a la altura del kilómetro 58, en Baio. Lo hizo en dirección a Fisterra pero en sentido contrario (hacia A Coruña) y por el carril izquierdo. Algunos testigos aseguraron que iba entre 140 y 150 kilómetros por hora. El rápido aviso evitó una más que probable tragedia. La Guardia Civil y la agrupación de Tráfico ordenaron a los empleados de la autopista el cierre de los peajes y la bajada de las barreras. De forma paralela, dos patrullas, una de Carballo y otra de Tráfico, que se encontraban en Coristanco se incorporaron a la autovía, alertando al resto de usuarios (unos 50) para que estacionasen en el arcén y dejaran el vial libre. Instantes después las patrullas se encontraron de frente con el Opel Corsa. Tuvieron que esquivarlo para evitar un impacto frontal. Los agentes frenaron, dieron la vuelta y se pusieron a cierta distancia por detrás de la conductora, con los dispositivos lumínicos y sonoros encendidos. La conductora, lejos de reducir la marcha, aceleró todavía más y circulando por el carril izquierdo. Para evitar que la kamikaze prosiguiera su carrera por la AG-55, la fuerzas de seguridad colocaron vehículos en los pasos habilitados en el peaje, situado en el kilómetro 29, en Carballo.

Al verse acorralada, la mujer frenó. Tres agentes fueron a arrestarla. La conductora, de fuerte complexión, se resistió al arresto y golpeó en repetidas ocasiones a los agentes. Tuvo que ser reducida y enviada al centro de salud carballés. Una rápida revisión del vehículo sirvió para comprobar que en su interior había numerosos medicamentos, entre ellos antidepresivos y ansiolíticos. Las primeras investigaciones y las declaraciones de varios testigos apuntan a que la mujer trató de suicidarse. Fue ingresada en una unidad psiquiátrica.

Pilar Esparza Fernández es médica y natural de Pontevedra. Disfruta de cuatro días de vacaciones por la Costa da Morte con su pareja, Joaquín Formigo Pérez, que es agente de la Guardia Civil de Tráfico. Y relató su versión de lo ocurrido. «Viajábamos en dirección a Corcubión y nos disponíamos a salir en Baio. Creo recordar que era el kilómetro 58. Íbamos cuatro coches en fila cuando nos encontramos de frente con esa mujer. Tuvimos que dar un volantazo y echarnos al arcén para no ser embestidos». Joaquín Formigo alertó a sus compañeros. Esta llamada pudo haber salvado muchas vidas. Pero no contento con eso, persiguió a la kamikaze. «Mi pareja decidió regresar a la autovía, en dirección a A Coruña, para dar cuenta al instante por dónde iba la infractora», apuntó Pilar Esparza, quien añadió: «Iba a mucha velocidad, no menos de 140-150. Mi pareja para darle alcance tuvo que ir en algunos tramos a 180. La mujer iba con las dos manos al volante y a toda velocidad y con la mirada fija al frente. No tenía intención alguna de frenar, cada vez iba más rápido».

Pruebas psiquiátricas para elaborar el informe de atestados

Una vez detenida, la conductora kamikaze fue trasladada en primer lugar al punto de atención continuada de Carballo y, posteriormente, a un centro hospitalario de A Coruña. Se le realizarán diversas pruebas psiquiátricas para elaborar un informe de atestados, que será remitido en breve por la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de A Coruña al juzgado de guardia de Carballo para determinar si, como apuntan los primeros indicios, se trató de un intento de suicidio.