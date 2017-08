La Xunta descarta una tasa turística y espera un millón de visitantes más

0

La Xunta descarta que Galicia se encuentre en una situación parecida a la de otros lugares de España en los que la saturación turística está obligando a tomar medidas de control extraordinarias, y entre las que la tasa turística es la que más polémica está levantando. La Administración gallega, a través de la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, reiteró ayer que no va a adoptar esta medida. Además, el Ejecutivo recuerda los objetivos del plan estratégico de turismo, que se propone alcanzar los seis millones de visitantes en el año 2020, lo que supone un millón más que en la actualidad.

En una visita a las nuevas piscinas del complejo del Monte do Gozo, la directora de Turismo de Galicia aseguró: «De momento non temos o problema de masificación» que se registra en lugares como Cataluña o Baleares, por lo que confía en que no se produzcan ataques al sector turístico como los ocurridos en esas comunidades. En todo caso, añadió, en Galicia la presión turística se localiza en días señalados, como «o 15 de agosto ou o 25 de xullo, cando se ve que hai máis afluencia nun momento puntual». Castro recordó que «nos enorgullecemos de ser un pobo hospitalario e de acollida, levamos case 1.200 anos acollendo aos peregrinos que se achegan ata aquí».

En relación a la tasa turística, un debate abierto recientemente en Galicia por el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, siguiendo el modelo de Barcelona, Nava Castro descartó que sea necesaria su aplicación en este momento. La directora de Turismo de Galicia ratificaba de esta manera los argumentos expresados por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y abundó en que no es comparable el caso de la capital catalana. «Estamos falando de anos de diferenza», aseguró Castro al poner en relación la situación de Galicia con el desarrollo turístico intensivo que vive Barcelona.

Nava Castro matizó que el debate sobre la tasa turística se podría abrir si se produjese la masificación «que non é o caso en Galicia, e se plantexa en colaboración co sector, que foi o caso de Barcelona; se se plantexa que o recadan os hostaleiros, establecementos turísticos e incluso os taxistas; e se ao final é con fin recadatorio, aí depende xa da competencia de cada quen». La directora de Turismo insistió en que no se puede comparar la situación de Galicia y las zonas más masificadas del litoral español y reiteró que no es partidaria de abrir el debate sobre un impuesto al turista salvo que exista «un estudo rigoroso que diga que temos masificación». Al contrario, aseguró que hay en Galicia un «abano importante para seguir crecendo».

La directora de Turismo visitó las piscinas del Monte do Gozo, abiertas ayer al público y de uso gratuito hasta el final de la temporada de verano, el 30 de septiembre. La Xunta está realizando mejoras en este complejo de la periferia de Santiago con una inversión ya realizada de 1,7 millones de euros y seguirá poniendo a punto sus instalaciones hasta el Xacobeo del 2021.

Nava Castro estuvo acompañada, entre otros, por Agustín Hernández, portavoz del PP en Santiago, quien recriminó al alcalde, Martiño Noriega, inacción respecto al turismo: «¿Como é posible que se tente falar dunha cuestión como a taxa turística cando o alcalde non é capaz, despois de dous anos, de ter redactado un plan estratéxico?».