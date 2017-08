Leiceaga cuestiona la moción de censura del PSOE en Coristanco

El candidato a las primarias y actual portavoz cree que es un error porque «abre a porta a operacións políticas do PP»

Leiceaga cuestiona la moción de censura presentada por un concejal de su partido en Coristanco El candidato a las primarias y actual portavoz cree que es un error porque «abre a porta a operacións políticas do PP» Candidatura de X. F. Leiceaga

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

Santiago 09/08/2017 12:58 h

El portavoz del PSdeG en el Parlamento, Xoaquín Fernández Leiceaga, aspirante a la secretaría general del partido en las primarias que tendrán lugar el 8 de octubre, cuestionó abiertamente este miércoles la moción de censura que su partido, con un único concejal, registró en Coristanco y que le permitirá acceder a la alcaldía pues tiene garantizado el apoyo de los seis ediles del PP para desbancar al regidor de Terra Galega, Amancio Lavandeira.

En un vídeo difundido en las redes, Leiceaga dice que no comparte el «mercadeo» con el PP para que el PSOE se haga con la alcaldía con un único concejal y señala, además, que esa operación es «incoherente» con las resoluciones aprobadas en el último congreso federal que le permitió a Pedro Sánchez regresar a la secretaría general.

Leiceaga convierte así la moción de censura de Coristanco en munición para el debate previo de las primarias, toda vez que la operación recibió el apoyo de la dirección provincia del partido en A Coruña y de su secretario general, Julio Sacristán, alineados con la candidatura de Juan Díaz Villoslada. «Se os militantes me dan a súa confianza para ser secretario xeral do PSdeG», señala Leiceaga, «xa adianto que non se tomarán decisións deste alcance sen previamente consultar á militancia».