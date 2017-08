Galicia afronta dos cursos políticos clave para consolidar su red de infraestructuras

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia pablo gonzález

redacción / la voz 07/08/2017 05:00 h

Galicia afronta dos años clave para cerrar en los aspectos esenciales el diseño de infraestructuras heredado de la planificación realizada al comienzo del siglo, principalmente a partir del Plan Galicia del Gobierno de Aznar, el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte de Zapatero y el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ejecutivo de Rajoy, que en principio estará vigente hasta el 2024, aunque parece probable que se reforme. El ministro Íñigo de la Serna comenzó su mandato anunciando su intención de consensuar con las comunidades autónomas y otros grupos políticos un nuevo plan de infraestructuras.

Estos dos años servirán para cerrar una página crucial en la historia de Galicia, si se cumplen los plazos comprometidos por el Gobierno de Rajoy para el nuevo acceso ferroviario de alta velocidad. Por primera vez, la comunidad contará con una conexión de altas prestaciones con el resto del país -no solo con Madrid- con un retraso considerable con respecto a otros territorios -este año se celebró el 25 aniversario del AVE a Sevilla-, pero más rápido en cualquier caso que en anteriores procesos de modernización del ferrocarril, de los que siempre quedó descolgada al no ser nunca una prioridad en los planes de desarrollo que se diseñaban en Madrid. Por ejemplo, el actual acceso desde Zamora, inaugurado en la década de los cincuenta, fue paralizado durante la Segunda República al considerar el Gobierno de entonces que no era prioritario. La prioridad de los sucesivos gabinetes, desgraciadamente para Galicia, fue siempre conectar los territorios más florecientes demográficamente o que servían de paso en las rutas hacia Europa, en lugar de acercar a los más alejados geográficamente.

El nuevo retraso del acceso ferroviario, previsto para el 2018, pero que no funcionará comercialmente hasta el 2020 -el compromiso de Fomento con la Xunta es ponerlo en pruebas a finales del 2019- se suma a otros muchos acumulados. Pero incluso esas frustraciones hay que relativizarlas, pues se trata de una infraestructura que deberá durar un siglo. Se calcula que en estos dos años serán necesarios más de mil millones de euros para rematar las obras de este acceso ferroviario.

Galicia, además, ya se está beneficiando de la alta velocidad gracias por un lado a la red interna puesta en servicio por fases desde el 2011. El eje atlántico, que colocó A Coruña y Vigo a solo 80 minutos, está cerca de alcanzar los tres millones de viajeros. Y Ourense está desde hace más de cinco años conectado con las ciudades atlánticas por un trazado de alta velocidad. Por otro lado, el nuevo acceso ferroviario a Galicia ya ha llegado a Zamora. Su apertura por fases ha ido recortando tiempo al trayecto a Madrid, situado ahora en el entorno de las cinco horas y media. Y habrá más recortes cuando en breve se active el ERTMS entre Olmedo (Valladolid) y Zamora (diez minutos menos) o cuando se ponga en servicio el año que viene el tramo Zamora-Pedralba, ya a las puertas de Galicia, y que supondrá un ahorro de media hora más. El viaje será por fin competitivo con el coche privado, aunque no todavía con el avión.

El año en funciones pasó factura al proyecto ferroviario, especialmente entre Lubián y Ourense. Hasta diecisiete tramos tuvieron que ser reactivados al estar limitada la iniciativa gubernamental para desbloquearlos. En algunos casos había riesgo de rescisión de contratos, una cuestión que habría complicado más aún los plazos al tener que readjudicarlos, como está ocurriendo en otros corredores en construcción en el resto del país. Finalmente se ha conjurado ese riesgo y todos los tajos vuelven a estar en obras, mientras se preparan ya los trámites para desplegar la vía en los tramos más avanzados. Prácticamente todos los túneles está perforados y falta por construir algunos viaductos, entre ellos uno de los más relevantes, el de Teixeiras. En algunos tramos se trabaja incluso los domingos para poder llegar al 2019.

Galicia encarrila el ferrocarril del futuro mientras queda pendiente repensar el de proximidad. El sistema aeroportuario, tras fuertes inversiones especialmente en Lavacolla, está consolidado. Ahora solo falta coordinar las tres terminales frente a las tentaciones localistas. Algo similar sucede con los puertos, tras las grandes obras ya finalizadas de los puertos exteriores de Ferrol y A Coruña. También en este caso es necesario reordenar los tráficos y, sobre todo, habilitar los accesos ferroviarios. En el caso de Ferrol, las obras estarán a pleno rendimiento este año, mientras que el de punta Langosteira aún sigue en fase de proyectos.

Mercancías

A falta de que Fomento desvele cuál será la reorganización de la red ferroviaria cuando se termine la línea de alta velocidad hasta Ourense -parece que se descarta el cambio de ancho en el eje atlántico y en Ourense-Santiago-, se abre un período en el que habrá que reflexionar sobre las mercancías y la conexión de Galicia con los grandes corredores transeuropeos, de los que está marginada junto con el resto de los territorios del noroeste.

El final de la crisis permitirá a la Xunta acometer obras de calado como el desdoblamiento del corredor de O Morrazo o los accesos a dos zonas que siguen a la cola de la movilidad en Galicia: la Costa da Morte y la Mariña lucense. La colaboración del Gobierno gallego será crucial para poner en marcha las intermodales en las ciudades a las que llegará el AVE, con el objeto de acercar a la población dispersa a este medio de transporte por medio de los autobuses, un sector que la Xunta está reformando de cara también al 2020.

Ferrol

Mejora del trazado para recortar tiempo

El éxito del eje atlántico entre A Coruña y Vigo pone sobre el tapete la necesidad de mejorar la conexión entre Ferrol y A Coruña. Está en marcha un estudio para ver cómo podría reformarse el trazado actual sin llegar a los parámetros de la alta velocidad, pero mejorando al menos el régimen de tiempos, superiores a la hora y cuarto de viaje. Es necesario, además, añadir más masa crítica a los futuros servicios de alta velocidad para que sean lo más rentables posible y para que se establezcan más frecuencias.

Lugo

Una solución de altas prestaciones

El Ministerio de Fomento ha pensado en una solución a la cántabra para conectar Lugo, la única capital provincial gallega sin AVE, con la red estatal de alta velocidad. Los técnicos de Fomento, al igual que para Cantabria -de donde es natural el actual ministro-, prevén una mejora de la vía convencional para convertirla en una de altas prestaciones, no exactamente de alta velocidad. Las velocidades máximas serían de 220 por hora, registros similares, en cualquier caso, a los del eje atlántico.

vigo y pontevedra



A la espera de una licitación retardada

La insistencia reivindicativa del alcalde de Vigo, Abel Caballero, con el acceso directo a Vigo por Cerdedo, así como sus críticas a la Xunta por no apoyarle, no ha logrado sacar del cajón de la tramitación administrativa -está en fase de estudio su impacto ambiental- este trazado de 54 kilómetros que piden los vigueses para no tener que pasar por Santiago. Pero queda claro desde hace años que la prioridad de Fomento es terminar antes el acceso ferroviario troncal, y después avanzar en el de Vigo.