El conselleiro de Cultura se opone a que la Fundación Franco gestione Meirás

La Voz de Galicia tamara montero

santiago / la voz 06/08/2017 05:00 h

«Gustaríanos que fose outro tipo de organismo o que xestionase as visitas ao pazo [de Meirás]». El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, mostró ayer su rechazo explícito a que la Fundación Francisco Franco asuma el control del acceso público al inmueble. Sin embargo, dejó en manos de la Justicia tomar la decisión de si las declaraciones y las acciones de la organización son o no ilegales. «Nós non somos xuíces», afirmó Rodríguez, que cree que «o ámbito xudicial ten a súa información» sobre la fundación, que pretende usar los recorridos por el pazo para «ensalzar la grandeza» del dictador.

«Obviamente, non se pode consentir ningún tipo de comportamento que vaia en contra da lei ou que practique calquera apoloxía do fascismo ou do terrorismo», reconoció el conselleiro de Cultura, que recordó que en la sociedad actual «afortunadamente todos teñen dereitos e obrigas» y que entre los deberes de la Xunta está informar a la Justicia si tiene constancia de que se produce cualquier actuación que vaya en contra de la legalidad.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ya avisó esta semana de que el Ejecutivo autonómico intervendrá en Meirás «se hai apoloxía do fascismo» y remitirá a la Justicia cualquier actuación al margen de la ley que compruebe la propia Administración o que llegue de la denuncia de cualquier ciudadano con su correspondiente prueba.

Román Rodríguez -que recordó que la Fundación Francisco Franco «nunca tivo nin ten» la colaboración del Gobierno gallego- hizo estas declaraciones apenas dos días después de que un portavoz de la fundación que gestiona las visitas llegase a afirmar que Franco «no fusilaba gente» para después reconocer que sí existieron fusilamientos y justificarlos diciendo que «todo fue en procesos judiciales».

Durante su intervención en un programa de La Sexta, Jaime Alonso, tras recordar que Franco «sí ganó» la guerra, también humilló a las víctimas de la represión franquista y sus familias achacándoles a los que critican la situación de Meirás «la misma patología que sus abuelos y tatarabuelos», ya que «no han sido capaces de superar la frustración de Franco y el franquismo les ha provocado».

La Xunta ya ha abierto un expediente por entorpecimiento de las visitas

La declaración del pazo de Meirás como Bien de Interés Cultural (BIC) en el año 2008 obligaba a la familia del dictador Franco, que mantiene la propiedad del inmueble, a abrirlo al público al menos cuatro días al mes. La última denuncia de entorpecimiento de este régimen de apertura llegaba este mismo año. El número de teléfono al que había que llamar para concertar las visitas ya no existía y tampoco se estaba cumpliendo con todas las peticiones de entrada a través del correo electrónico. La Xunta abrió expediente sancionador a la familia por incumplir el régimen de apertura, que se había fijado en todos los viernes excepto el mes de agosto. Según la web de Turismo de Galicia, este mes solo se abrirá a inicios y finales de mes al público.