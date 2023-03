«'Prepárate para tener cuatro muertos', me dijeron, pero no hubo ni uno»

Una obra descomunal para la época. Cuando se abrieron al tráfico los 1.558 metros del puente de Rande, el 7 de febrero de 1981, se convirtieron en una especie de icono que representaba la entrada de Galicia en la modernidad. «Es que entonces se convirtió en el mayor puente atirantado del mundo», recuerda el hombre que dirigió las obras. El ingeniero José Ramón Álvarez Arnau, que hoy tiene 71 años y está jubilado, estaba en la delegación coruñesa del Ministerio de Industria cuando lo llamaron. Un proyecto de aquella complejidad, con las estadísticas en la mano, metía miedo. «'Prepárate para tener cuatro muertos', me dijeron los responsables de seguridad de la empresa MZOV, pero gracias a Dios no hubo ni uno», cuenta con orgullo. La construcción de todo el puente duró oficialmente cuatro años, pero el montaje del tablero se efectuó en uno. «Comenzamos en 1976, cogimos un invierno terrible y con la lluvia no se podía soldar», asegura.

En las obras se emplearon seis millones de kilos de hierro, para un ancho de 23,46 metros y un canto de 2,4. Las grúas utilizadas eran de 125 toneladas. Álvarez Arnau suelta estos y otros muchos datos de memoria, lo que indica hasta qué punto la experiencia marcó su vida profesional. Dirigió a 120 personas a pie de obra, a una cota de cincuenta metros sobre el nivel del mar, y en los talleres trabajaban otros 150 operarios más. A pleno rendimiento. Veinticuatro horas al día, siete días a la semana. «Paramos en Fin de Año y en Nochebuena, pero en Reyes trabajamos con un tiempo muy agradable para acabar la pila norte», rememora. Más datos. En la parte alta de los pilares se alcanzaban los 112 metros. Explica que «tenía que estar encima de la gente, porque los accidentes se producen siempre por la rutina, es el mayor enemigo». Hubo heridos (quemaduras, martillazos) y a él mismo estuvo a punto de caerle encima un cable, pero con el programa de seguridad que habían ideado «era muy difícil caerse al agua». Y finalmente nadie se cayó.

La última plancha del puente se puso el 5 de agosto de 1977. En febrero de 1978 se hizo la prueba de carga, con 76 camiones lastrados cada uno con 20 toneladas de arena, y la inauguración oficial aún tardaría tres años más por culpa de las expropiaciones de la autopista. El paso elevado sobre la ría de Vigo sigue funcionando a pleno rendimiento.

El debate sobre su congestión se ha recrudecido en los últimos años, pese a llevar cuatro perdiendo tráfico por la crisis. El nuevo Gobierno ha heredado un proyecto para ampliar Rande, incorporando un tablero a cada lado para ganar un carril. La concesionaria pagaría las obras a cambio de aumentar el peaje un 1 % durante veinte años, algo que no acaba de convencer al PP, que se propone revisar el proyecto. ¿Qué piensa José Ramón Álvarez de la posible ampliación? «Es una auténtica chapuza», dice con rotundidad. El ingeniero aboga por «no estropear el diseño». Y, en cualquier caso, deja un aviso a navegantes: antes de impulsar una medida que puede afectar a la estructura del puente deberían ponerse de acuerdo con el hombre que tiene todas las claves de la obra y que todavía vive, el gran proyectista italiano Fabrizio de Miranda. José ramón Álvarez Arnau ingeniero jefe de las obras del puente de Rande