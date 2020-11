Cinfo, un balón de oxígeno para la cultura y el deporte

0

La Voz de Galicia EMMA ARAÚJO

19/11/2020 12:49 h

La inteligencia artificial lo está cambiando todo y situaciones extraordinarias como la pandemia de covid evidencian buena parte de sus ventajas. En este contexto, empresas como la coruñesa Cinfo han puesto en valor su tecnología «aunque el coronavirus nos ha obligado a ralentizar parte de nuestro trabajo», reconoce Antonio Rodríguez del Corral, director general de la firma, que en su día fue la filial tecnológica de R, de la que se independizó en el 2018 y que ahora tiene 80 personas en plantilla.

En su corta trayectoria empresarial, Cinfo se ha centrado en el diseño de sistemas inteligentes de producción de vídeos que se almacenan en la nube. «Nos dedicamos a las retransmisiones automáticas para aquellas cosas que normalmente no se emiten porque no tienen mucha audiencia, ya que nuestra tecnología abarata costes», resume Rodríguez del Corral. Poco antes de que el planeta diese un vuelco por el coronavirus, esta firma fue seleccionada por la Comisión Europea para el proyecto EIC Acelerator, que busca que empresas de la UE comercialicen nuevos productos o servicios en sectores estratégicos. Cinfo forma parte de este selecto grupo por su proyecto Tiivii: Smart Automatic TV production for everyone, una plataforma de retransmisión de televisión por Internet, con una previsión inicial de llegar a 14.000 instalaciones en nueve países a tres años vista.

En el momento de incluir a Cinfo en el EIC Acelerator la Comisión Europea destacó la «innovación avanzada y disruptiva» que plantea su programa «para crear un nuevo mercado global alrededor de los deportes y nuevos modelos de negocio para clubes deportivos». Cerca de 1.900 empresas europeas solicitaron participar en el EIC Acelerator, pero finalmente fueron seleccionadas 44. Seis de ellas, incluida la firma coruñesa, trabajan en soluciones para la industria del deporte. La selección de Cinfo en este proyecto se traduce en una inyección económica que supera los cinco millones de euros, unos fondos que, resalta Rodríguez del Corral, «nos permiten un desarrollo acelerado de la empresa sabiendo que tenemos los recursos para que nuestro producto esté perfecto».

El Celta utiliza Tiivii

La mejor prueba de que su producto va como anillo al dedo para las retransmisiones deportivas es el encargo que Cinfo recibió del Celta, que esta temporada incorpora en su campo de fútbol juvenil el programa Tiivii. Así, en las instalaciones de A Madroa se colocaron nueve cámaras que permiten grabar y almacenar los entrenamientos de los equipos de la cantera del club olívico, por lo que este sistema es una herramienta fundamental para los técnicos y también para retransmitir algún encuentro deportivo por streaming. Tener acceso a grabaciones con todo lujo de detalles permite crear una base de datos y analizar el trabajo de cada jugador, consiguiendo una visión más detallada de su potencial y ayudarle a mejorar su juego.

Este programa rinde especialmente en las grabaciones de disciplinas deportivas que se celebran bajo cubierto, por lo que resulta una opción factible y de presupuesto ajustado para equipos de baloncesto, voleibol y fútbol sala. Las dificultades para hacer extensiva esta tecnología a competiciones al aire libre tiene mucho que ver con lo que aún le queda por conseguir a la inteligencia artificial y también al bolsillo de quien necesite disponer de este sistema.

Para ambas realidades, Cinfo está buscando soluciones. La razón de las dificultades técnicas, detalla el director general de la firma coruñesa, estriba en que «resulta mucho más difícil instalar las cámaras a la altura perfecta y en el ángulo adecuado, además de que al otro lado del campo hay demasiados objetos». Para solventar este problema, en Cinfo apuestan por un modelo híbrido, con varias cámaras grabando y una persona que a distancia y en un momento determinado puede tomar las riendas y elegir la que mejor refleja el encuentro porque sabe diferenciar lo importante.

Para ajustar presupuesto utilizan cámaras de gama convencional que se pueden sustituir a medida que surjan modelos más eficaces pero mucho más baratos que los equipos profesionales. «Esto supone ofrecer el servicio a un precio razonable a un club pequeño», destaca.

Ayuda a la transparencia

La pandemia suspendió muchas actividades previstas, lo que redujo el uso de Tiivii en el ámbito deportivo, pero lo ha disparado en otros muchos, como los servicios religiosos, reuniones de empresas y hasta la retransmisiones de algunos juicios importantes en los que no había margen de error. También acontecimientos importantes para alguien que no pudo asistir o quiere tener el recuerdo.

Además, Cinfo ha visto crecer la demanda de administraciones públicas para la grabación y reproducción de sesiones plenarias en las que se toman acuerdos vinculantes. Rodríguez del Corral reconoce que el proyecto nació enfocado al deporte, pero ve en esta parte complementaria «un servicio de transparencia al ciudadano, porque se trata de reuniones y encuentros importantes en los que se toman acuerdos y debates que quedan grabados y aunque tengan poca audiencia siempre se pueden consultar».

Respaldo

De hecho, Cinfo ha conseguido apoyo de la Xunta dentro del programa Industria 4.0 para la evolución de su plataforma para dar servicio a las distintas administraciones públicas para emitir plenos municipales y reuniones institucionales. En donde la pandemia ha tenido un efecto negativo para Tiivii es en el ámbito de la cultura, debido a la suspensión de muchos espectáculos. Cuando revierta la situación, la fórmula que propone Cinfo tiene visos de consolidarse porque, como explica su director general, «permite grabar actuaciones que no tienen por qué tener grandes audiencias y el público que las disfrutó en vivo puede volver a verlas las veces que quiera».