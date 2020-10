37 clubes de las ligas regionales lucenses piden a la Federación retrasar el inicio de liga

Decenas de clubes de la provincia creen que la situación sanitaria hace inviable empezar la competición

El inicio del fútbol modesto en la provincia de Lugo está pendiendo de un hilo. Al menos 35 equipos de todos los grupos de Primera, Segunda y Tercera Galicia de la zona están preparando un escrito por el que le pedirán a la federación retrasar el inicio de la competición. El motivo es exclusivamente sanitario. Los clubes consideran que la situación de la pandemia del covid-19 en Galicia resulta un impedimento insuperable para disputar la competición de forma segura.

La iniciativa nació del equipo directivo del C.D. Cospeito. Jesús Novo, el presidente del club, y Luis Romay, el entrenador, unieron a los equipos de la provincia para expresar conjuntamente su malestar. «Isto non é nada persoal contra a Federación ou contra a delegación de Lugo. Simplemente queremos expresar a nosa opinión, que é que non se debe disputar unha competición deportiva nesta situación», dice Novo. Para ellos, es inviable seguir adelante con el inicio de liga viendo la realidad sanitaria de la provincia. «Nós non somos profesionais. A maioría dos equipos destas categorías existen para darlle vida aos pobos da zona e para fomentar as atividades deportivas. Non estamos dispostos a arriscar as nosas vidas e as dos nosos seres queridos por algo polo que nin sequera cobramos un euro», explican desde Cospeito.

